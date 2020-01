Krew dla mieszkańca powiatu legionowskiego

We wtorek, 14 stycznia br. żołnierze, pracownicy oraz okoliczni mieszkańcy oddali krew dla Emila - mieszkańca powiatu legionowskiego. Zbiórka była pierwszą, w ramach akcji HDK w 2020 w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Na apel wsparcia Emila odpowiedziało aż 50 osób, a 38 z nich oddało 17 litrów krwi. Wśród donatorów byli żołnierze i pracownicy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Dowództwa WOT i innych zegrzyńskich jednostek wojskowych oraz okoliczni mieszkańcy.

Organizatorem akcji byli krwiodawcy z klubu HDK PCK przy CSŁiI, a autobus i personel do jej poboru zabezpieczało Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. W zegrzyńskim Centrum co miesiąc oddawane jest ok. 10-20 litrów krwi. Cyklicznie żołnierze i pracownicy przekazują „cząstkę” siebie aby pomóc potrzebującym. Akcje HDK są dowodem tego, że żołnierze służą także społeczeństwu w czasie pokoju.

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy jest jednostką wojskową podporządkowaną Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W 2020 roku po planowanej zmianie struktury CSŁiI oprócz szkolenia z łączności i informatyki zadania dodatkowo mają one objąć również walkę informacyjną oraz rozszerzony zostanie zakres szkolenia z bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W dalszym ciągu będzie także rozwijana i poszerzana oferta szkoleniowa z wykorzystaniem kształcenia na odległość. Szkolenie obywać się będzie stacjonarnie w oparciu o bazę szkoleniową oraz z wykorzystaniem mobilnych zespołów szkoleniowych.

Jednostką wojskową występującą w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest powstała 1 października 2019 r. Szkoła Podoficerska „SONDA” w Zegrzu i Toruniu. W formowanej obecnie placówce wprowadzany będzie nowy model kształcenia na podoficerów SZ RP. Tutaj realizowane będą kursy podoficerskie i szkolenia przygotowujące do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym także jednostek organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie w tej jednostce wojskowej będzie odbywać się z wykorzystaniem mobilnych zespołów szkoleniowych oraz kształcenia na odległość.