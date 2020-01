Doskonałe wyszkolenie priorytetem Dwunastki

„Śnieżnik” to stacjonarna strzelnica laserowa do nauki, kontroli i oceny celowania z różnych rodzajów broni indywidualnej, zespołowej, pokładowej oraz przygotowania żołnierzy do indywidualnych i zespołowych strzelań amunicją bojową. Służy także do nauki wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celi rzeczywistych w różnym terenie (zurbanizowany, odkrytym), w różnych porach doby, przy każdej pogodzie (mgła, śnieg, deszcz, wiatr) oraz do nauki współdziałania w walce, a także do reagowania żołnierzy w sytuacjach nietypowych, np. gdy w polu ostrzału pojawiają się cywile czy zakładnicy.

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza