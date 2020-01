Ciągle w biegu

Pierwsze półrocze podporządkowane jest najważniejszemu przedsięwzięciu szkoleniowemu Wojska Polskiego w 2020 roku tj. ćwiczeniu Anakonda-20, w którego trakcie doskonalić będziemy budowanie narodowych i sojuszniczych zdolności obronnych przy silnym międzynarodowym współudziale i zaangażowaniu.

Aby dobrze przygotować się do w/w wyzwania oraz płynnie funkcjonować w środowisku międzynarodowym, wykonamy szereg ćwiczeń nawiązujących do zadania głównego. Już w najbliższych dniach udajemy się do naszych zachodnich sąsiadów, aby w Joint Multinational Readiness Center Hohenfels wziąć udział w ćwiczeniu Combined Resolve XIII. Przed nami kolejne przemieszczenie na dużą odległość, ale tym właśnie charakteryzują się pododdziały zmotoryzowane – jesteśmy mobilni i dynamiczni.

W środę, 8 stycznia, w trakcie przepustki do ćwiczenia przeprowadzono szereg instruktaży, w tym praktyczne pokazy wybranych elementów udzielania pomocy medycznej oraz ewakuacji technicznej sprzętu. Dokonano szczegółowego sprawdzenia pod względem ukompletowania oraz przygotowania do realizacji zadań poza granicami kraju, sprawdzono wyposażenie żołnierzy, stan techniczny pojazdów oraz sprzętu biorącego udział w ćwiczeniu. Dowódca gen. bryg. Robert Kosowski podkreślił: „Priorytetem jest bezpieczeństwo, które przedkładam ponad cel szkoleniowy, do kraju musimy wrócić w komplecie cali i zdrowi, bogatsi o nowe doświadczenia”.

Pierwsze kolumny na Combined Resolve XIII wyruszą już 12 stycznia. Łącznie w rejon Joint Multinational Readiness Center Hohenfels przemieści się ponad 700 żołnierzy oraz 170 jednostek sprzętu. Zmotoryzowani powrócą do garnizonu w pierwszym tygodniu lutego br.

W Combined Resolve XIII uczestniczyć będzie ponad 5.000 żołnierzy z 17 krajów. Celem ćwiczenia jest budowanie gotowości i interoperacyjności, a także promowanie stabilności w regionie oraz wzmacniania relacji i zaufania wśród sojuszników i partnerów wojskowych.

Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski