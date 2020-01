Iran uderza w USA

Do dzisiejszych wydarzeń odniósł się premier Mateusz Morawiecki. – Dziś rano rozmawiałem z prezydentem w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, jesteśmy w stałym kontakcie i cały czas monitorujmy sytuację – mówił szef rządu w Sejmie. Zapewnił, że strona polska dąży do deeskalacji konfliktu. – Dbamy o polskich żołnierzy i odbywa się to zgodnie z Paktem Północnoatlantyckim. Wszystkie decyzje, które podejmiemy, muszą być odpowiedzialne i ustalone ze wszystkimi partnerami NATO – podkreślił Morawiecki. Zapowiedział też, że sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie analizowana podczas spotkania, które za dwie godziny ma się odbyć w BBN. Prezydent Andrzej Duda spotka się z szefem rządu oraz przedstawicielami Rady Ministrów.

O wydarzeniach na Bliskim Wschodzie, na wniosek szefa MON Mariusza Błaszczaka, mają też rozmawiać posłowie z sejmowej Komisji Obrony Narodowej. „Zaproponowałem przedstawienie niejawnej informacji odnośnie sytuacji w Iraku po atakach rakietowych na bazy Al Asad i Irbil” – napisał minister obrony na Twiterze.

Do ataku na sojusznicze bazy przyznał się Korpus Strażników Rewolucji. Był to odwet za zabicie przez Amerykanów gen. Kasema Sulejmaniego, który dowodził tą elitarną jednostką irańskich sił zbrojnych. – Iran podjął proporcjonalne środki w samoobronie zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych, uderzając na bazę, z której przeprowadzono tchórzliwy atak na naszych obywateli – oświadczył Javad Zarif, irański minister spraw zagranicznych. Z informacji podawanych przez Teheran wynika, że na skutek ataku mogło zginąć nawet 80 żołnierzy US Army. Zupełnie inną wersję podają Amerykanie. – Wszystko jest w porządku! – zapewnił na Twitterze prezydent USA Donald Trump. Krótko po ataku spotkał się on w Białym Domu z najbliższymi współpracownikami. W naradzie wzięli udział między innymi wiceprezydent Mike Pence, sekretarz stanu Mike Pompeo oraz szef Pentagonu Mark Esper. Początkowo prezydent Trump zapowiedział wygłoszenie orędzia w związku z atakiem. Zrezygnował jednak z tego. Po południu polskiego czasu wyda za to oficjalne oświadczenie.

Tymczasem w Teheranie publiczne wystąpienie miał duchowy przywódca tego kraju ajatollah Ali Chamenei. – Amerykanie przynieśli na Bliski Wschód podziały, zniszczenie i korupcję. Robią to wszędzie na świecie. Chcą przynieść to samo do Iranu – przekonywał, a jego przemówienie raz po raz przerywane było okrzykami „Bóg jest wielki” i „Śmierć Ameryce”. Irańskie władze zapowiedziały, że ewentualna amerykańska odpowiedź na atak doprowadzi do wojny na pełną skalę. Do uderzeń na wrogów Iranu wezwał też Hezbollah. Jak zapewnił w Polski Radio rzecznik rządu Piotr Muller, żadne informacje nie potwierdzają, by w Polsce w ostatnich godzinach wzrosło zagrożenie atakiem terrorystycznym.

Na uderzenia przeprowadzone przez Iran niemal natychmiast zareagowały światowe rynki. Jak informuje CNN, cena ropy wzrosła o cztery procent i osiągnęła poziom przeszło 65 dolarów za baryłkę.

Gen. Sulejmani, którego zabicie doprowadziło do eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie był jednym z architektów irańskiej polityki regionalnej. Jak nieoficjalnie przyznają Amerykanie, miał on stać za odnotowanym w ostatnim czasie nasileniem ataków na amerykańskie cele wojskowe.