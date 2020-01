A nas z Niemiec zwiało trzech…

Każdy karpatczyk mógł dostrzec w „Karpackiej Brygadzie” Hemara siebie i swój los. Dotyczyło to również tych, którzy „zwiali z Niemiec”, w tym ppor. Felicjana Pawlaka, upartego oficera, który trzykrotnie uciekał z niewoli i miał duże żołnierskie szczęście.

„Myśmy tutaj szli z Narwiku.

My przez Węgry, a my z Czech,

Nas tu w Syrii jest bez liku,

A nas z Niemiec zwiało trzech.

My przez morza, a my z Flandrii,

My górami, my przez las,

Teraz wszyscy do Aleksandrii,

Teraz my już wszyscy wraz”.

„Polak z ochotniczego zaciągu”

Autorem „Karpackiej Brygady” był „Polak z ochotniczego zaciągu”, jak sam siebie nazywał, kpr. Marian Hemar. W tym miejscu należy przypomnieć, że w cywilu był również autorem kilkuset wierszy oraz tekstów do ponad trzech tysięcy piosenek śpiewanych do dzisiaj. Losy wojny rzuciły go do Syrii, gdzie wstąpił do organizującej się Brygady Strzelców Karpackich. Tam napisał tekst i skomponował melodię do wspomnianej pieśni, która stała się dewizą brygady.