Kolejny krok w budowie zdolności K-9 w WOT

- Nasze ćwiczenia były bardzo różnorodne i często zaskakujące. Jednego dnia pełniłem niezwykle odpowiedzialną rolę planisty, którego zadaniem jest opracowanie taktyki akcji poszukiwawczej, wyznaczanie sektorów, wysyłanie zespołów w teren, analiza informacji. Z kolei innego dnia musiałem odejść od komputera i iść z zespołem w teren, gdzie moją rolą była nawigacja z wykorzystaniem GPS. Zdarzyło się, że jedna z symulowanych akcji została ogłoszona na koniec dnia, kiedy wszyscy zasiedli wygodnie do kolacji. Nie było słowa sprzeciwu. Każdy wiedział, jakie jest jego zadanie w grupie i że trzeba działać natychmiast. – powiedział ppor. Adam Dłużniak z GPR K9 WOT, Śląskiej Brygady. Ppor. Dłużniak przyznaje, że choć dużo już wiedział o pracy psów podczas akcji to zaskoczyły go w działaniu.

- Po raz pierwszy na większą skalę miałem okazję szkolić się z psami ratowniczymi, które biorą udział w akcjach poszukiwawczych. Podczas nocnej, symulowanej akcji przekonałem się, że mając do dyspozycji nawet kamerę termowizyjną nie jestem w stanie wygrać ze zmysłami psa. Był szybszy. Odnalazł poszkodowanego w wyznaczonym do przeszukania sektorze zdecydowanie szybciej niż zrobiłby to człowiek nawet posługujący się zaawansowanym elektronicznie sprzętem. - podkreślał żołnierz 13. ŚBOT.

Tak realistyczne przeprowadzenie symulowanych akcji nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Wałbrzych. To jej członkowie wcielili się w role zaginionych a część z nich wraz ze swoimi psami ratowniczymi ruszyła z nawigatorami 13ŚBOT do akcji.

- Jesteśmy pod wrażeniem Waszego zaangażowania i wiemy, że jeśli kiedyś bylibyśmy na tej samej akcji to chętnie pójdziemy z Wami jako nawigatorami bo wiemy, że możemy Wam zaufać – mówili zgodnie podczas podsumowania szkolenia ratownicy z GPR OSP Wałbrzych.

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej jako pierwsza jednostka wprowadza pilotażowy program Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z psami. Formacja w czerwcu rozpoczęła szkolenie nawigatorów czyli osób, które w czasie akcji idą w teren wraz z przewodnikiem i psem. Ich zadaniem jest nawigowanie zespołu w taki sposób aby cały wskazany grupie teren został dokładnie przeszukany. Teraz rusza rekrutacja przewodników z psami. Co ważne w WOT to nie wojsko jest właścicielem psa a jego przewodnik a służba psów oparta będzie o istniejące przepisy - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych.

W momencie gdy pies zda egzamin klasy 0 Państwowej Straży Pożarnej, WOT podpisze z jego przewodnikiem kontrakt. Od tego momentu to wojsko przejmuje finansowanie psa począwszy od wyżywienia poprzez szkolenia i wyposażenie po pełną opiekę weterynaryjną. Z przewodnikami, których psy już mają zdane egzaminy klasy 0 lub 1 kontrakt będzie podpisywany automatycznie, gdy tylko wstąpi on do WOT. Co ważne, osoby które działają obecnie w grupach OSP nie muszą z nich rezygnować by zostać przewodnikiem także w WOT. Ochotnicza Straż Pożarna w czasie pokoju zawsze ma pierwszeństwo przez Wojskami Obrony Terytorialnej.

Tak było chociażby w przypadku powodzi, gdzie żołnierze WOT będący jednocześnie strażakami OSP byli zwolnieni ze stawiennictwa w trybie alarmowym w związku z wykonywaniem działań w ramach swojej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tekst: Monika Krasińska-Ligejka