Afganistan – wizyta dowódcy PKW w Gamberi

W dniach 13-14 grudnia dowódca XI zmiany PKW Afganistan RSM płk pil. Waldemar Gołębiowski przebywał wraz ze starszym podoficerem dowództwa oraz księdzem kapelanem w bazie FOB Gamberi, gdzie stacjonują polscy żołnierze.

Wizyta miała na celu zapoznanie się z warunkami służby oraz zadaniami wykonywanymi przez polskich żołnierzy. Pobyt dowódcy PKW w Gamberi był znakomitą okazją do spotkania się z żołnierzami 1 i 3 plutonu ochrony.

Żołnierze plutonów ochrony na co dzień realizują zadania związane z ochroną polskich i zagranicznych doradców podczas szkolenia żołnierzy armii afgańskiej. W trakcie spotkania, dowódca podziękował żołnierzom za zaangażowanie oraz dyscyplinę podczas pierwszych dni służby w nowym miejscu. Zapewnił, iż ma świadomość tego, że przygotowanie do osiągnięcia pełnej gotowości do wykonywania zadań mandatowych kosztowało wszystkich żołnierzy bardzo dużo wysiłku. Dowódca wyraził przekonanie, że dzięki temu żołnierze obydwu plutonów zrealizują nałożone na nich zadania na bardzo wysokim poziomie.