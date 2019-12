Pluszaki od żołnierzy WOT dla maluchów

Na terenie kraju już w wielu ambulansach medycznych i szpitalnych oddziałach ratunkowych na stanie są pluszaki. I jest to bardzo ważne wyposażenie, bo pomaga w nawiązaniu pierwszego kontaktu z małym pacjentem i umożliwia wykonanie niezbędnych czynności medycznych. Wielu ratowników wręcz nie wyobraża sobie pracy bez takiej pomocy. - Rolę pluszowych maskotek doceniają też rodzice poszkodowanych maluchów. Często rodzice czy opiekunowie dziękują nam nie tylko za profesjonalnie udzieloną pomoc, ale też za fantastyczne wsparcie w postaci małego pluszowego przyjaciela, który staje się ulubioną maskotką dziecka. Nasza idea jest taka, że po zakończeniu leczenia każde dziecko zabiera pluszaka do domu – mówi st. szer. Mariusz Kubeł, ratownik w życiu prywatnym (Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS) i wojskowym (ratownik pola walki) jednocześnie pomysłodawca inicjatywy.

Żołnierska zbiórka pluszaków ruszyła 5 listopada i trwała przez miesiąc. Organizatorzy zakładali zdobycie pieniędzy na zakup 40. pluszowych Tygrysów. Pieniądze były zbierane do puszki. I tak złotówka do złotówki… I nagle okazało się, że pieniędzy jest znacznie więcej niż wstępnie zakładano, i że pluszaki mogą trafić nie tylko do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrołęce, ale i do innych szpitali działających w rejonie odpowiedzialności komorowskiego batalionu.

Żołnierze osiągnęli 250 proc. założonego celu, co przekłada się na sto Tygrysków. 23 grudnia 50 maskotek zostanie przekazanych do ostrołęckiego szpitala. Do szpitala w Wyszkowie trafi 30 pluszaków, a do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej – 20.

Tekst: Aneta Szczepaniak