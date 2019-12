Amunicja i miny dla armii

O podpisaniu dwóch wartych ponad 815 milionów złotych kontraktów, poinformował 9 grudnia minister obrony Mariusz Błaszczak. „Dziś podpisaliśmy umowy z firmami PGZ – Dezamet i Mesko – na zakup 24.000 sztuk amunicji dla Krabów oraz 112,5 mln sztuk amunicji do broni ręcznej – 5,56 mm i 9 mm. Wartość obu umów to ponad 815 mln zł” – zakomunikował za pomocą mediów społecznościowych, szef resortu obrony.

Dwadzieścia cztery tysiące pocisków do armatohaubic Krab, 112 mln sztuk amunicji do pistoletów VIS i karabinków Grot oraz miny przeciwpancerne i przeciwdesantowe – to najnowsze zakupy Inspektoratu Uzbrojenia MON. Za wszystko armia zapłaci ponad 850 mln zł.

Wart 420 mln złotych kontrakt na dostawę pocisków do Krabów to największa umowa na amunicję kalibru 155 mm w historii polskiej armii. Zakłada ona, że do końca 2022 roku wojsko otrzyma 18 tysięcy sztuk pocisków OFd MKM z głowicą odłamkowo-burzącą (o zasięgu 30 km) oraz 6 tysięcy pocisków OFd MKM z głowicą odłamkowo-burzącą z gazogeneratorem (o zasięgu ponad 40 km).

Porozumienie zawarte z Zakładami Metalowymi Dezamet z Nowej Dęby przewiduje, że produkcja pocisków dla armii, na bazie technologii (licencji) pozyskanej od słowackiego holdingu ZVS Dubnica, rozpocznie się za dwa lata. – Dzisiejsza umowa jest kolejnym potwierdzeniem zdolności Polskiej Grupy Zbrojeniowej do zaspokajania potrzeb polskiej armii w szerokim zakresie. Dezamet od wielu lat dostarcza Siłom Zbrojnym RP amunicję najwyższej jakości, wykorzystywaną przy sprzęcie produkowanym przez pozostałe spółki PGZ, w tym samobieżnej armatohaubicy Krab z Huty Stalowa Wola – komentował podpisanie kontraktu Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu PGZ S.A.

Drugi z kontraktów podpisanych przez gen. bryg. Dariusza Plutę, szefa Inspektoratu Uzbrojenia MON, opiewa na 395 mln złotych. Porozumienie zostało zawarte z firmą Mesko ze Skarżyska-Kamiennej, która w ciągu trzech lat ma dostarczyć armii aż 112,5 mln sztuk amunicji do broni ręcznej.

MON niestety nie ujawnia, ile sztuk przeznaczonych jest dla jakiego rodzaju uzbrojenia. Wiadomo jedynie że pociski będą do karabinków Beryl, subkarabinków wz. 96B Mini Beryl, a także najnowszych karabinków MSBS Grot. Będzie to zatem amunicja kalibru 5,56 x 45 mm, a także do pistoletów kalibru 9 mm, czyli P-94 oraz VIS-100, czyli będą to naboje 9 x 19 mm.

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował także, że jeszcze pod koniec listopada zawarł dwa kontrakty na dostawę narzutowych min przeciwpancernych MN-123 i przeciwdesantowych MPD. Oba typy min produkowane są przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” S.A.

Dostawa dotyczy min MN-123, w tym kaset minowych ISM z minami narzutowymi MN-123, min przeciwpancernych do ustawiania ręcznego o działaniu natychmiastowym MR-123.1 oraz min przeciwpancernych do ustawiania ręcznego o działaniu zwłocznym MR-123.2. Ile ich Wojsko Polskie kupiło, MON nie ujawnia. Wiadomo jedynie, ze zapłaci za nie ponad 20 mln złotych. Miny przeciwdesantowe denne MPD – liczba również utajniona – to koszt prawie 16 mln złotych.