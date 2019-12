Sezon skoków spadochronowych w 4 SLSz zakończony

Zgodnie z rozkazem dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego na terenie lotniska 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie odbyło się ostatnie w tym roku praktyczne szkolenie spadochronowe z podchorążymi.

Przygotowania do realizacji szkolenia spadochronowego rozpoczęły się 3 grudnia w Ośrodku Szkolenia Naziemnego 41 BLSz. Wybrana grupa studentów Lotniczej Akademii Wojskowej została gruntownie przygotowana, a następnie dopuszczona do realizacji praktycznego działania.

W szkoleniu podchorążych uczestniczyli instruktorzy oraz specjaliści służby Wysokościowo-Ratowniczej 4 SLSz, 41 BLSz oraz 42 BLSz. Wzięło w nim udział czternastu podchorążych, siedmiu instruktorów spadochronowych z jednostek bezpośrednio podległych 4 SLSz oraz LAW. Podczas wylotów wykonano 58 skoków ze spadochronem. Wszyscy studenci wykonali normę skoków niezbędną do rozpoczęcia szkolenia lotniczego w 2020 r.



W bieżącym roku są to ostatnie skoki spadochronowe realizowane w dęblińskiej jednostce, czyli można śmiało powiedzieć o zakończeniu sezonu 2019. Szczególne podziękowania należą się instruktorom spadochronowym LAW oraz załodze samolotu M-28 BRYZA z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego za sprawną, profesjonalną, a przede wszystkim bezpieczną realizację szkolenia.





Wszystko co dobre, szybko się kończy. Niestety, nie ma odstępstwa od tej reguły i tym samym sezon spadochronowy w roku 2019 dobiegł końca.