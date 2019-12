Pierwszy stały punkt informacyjny 8K-PBOT

Kilka dni temu w Centrum Sportu w Rypinie został uroczyście otwarty punkt informacyjny 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej. Jest to pierwszy taki punkt informacyjny, który będzie na stałe informował zainteresowane osoby o możliwości wstąpienia w szeregi WOT. Każdy kto będzie chciał uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytania będzie mógł je tam uzyskać.

Głównym celem tej inicjatywy jest informowanie społeczeństwa o możliwości służby w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej. Każdy będzie mógł uzyskać niezbędną wiedzę dotyczącą rekrutacji oraz warunków jakie musi spełnić ochotnik, aby wstąpić w szeregi 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

– Jest to wyjątkowa uroczystość ponieważ w naszym powiecie, jak i w województwie kujawsko-pomorskim to pierwszy punkt informacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej. To szczególne wyróżnienie dla naszego samorządu oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – tłumaczy starosta Jarosław Sochacki.