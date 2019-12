Punkt zwrotny? Miejmy taką nadzieję

„Rosja odpowie adekwatnie do sytuacji” – taką frazę powtarzali za każdym razem rosyjscy politycy proszeni o komentarz do działań Sojuszu Północnoatlantyckiego związanych z sytuacją na jego wschodniej flance. NATO wysłało żołnierzy do Polski? Rosja odpowie. Zorganizowało ćwiczenia? Rosja odpowie. Postulowało wzrost wydatków na wojsko? Rosja odpowie. Po szczycie NATO w Londynie rosyjska narracja nieco się zmieniła. Warto to odnotować, bo być może jesteśmy świadkami osiągnięcia punktu kulminacyjnego w napięciu między wschodnim mocarstwem a Zachodem. Jeżeli tak rzeczywiście jest, będzie to oznaczało, że aktywna polityka NATO odniosła sukces.

Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Władimira Putina w komentarzu po londyńskim szczycie NATO przyznał, że Kreml odnotował znaczący wzrost wydatków Sojuszu na zbrojenia i traktuje to jako krok wymierzony w Rosję. Nic nowego. Ale wbrew utartej już tradycji nie dodał, że Moskwa odpowiednio zareaguje na te działania. Przyznał jedynie, że Rosja nie będzie brała udziału w tym wyścigu zbrojeń, bo może to być zgubne dla tamtejszej gospodarki.

Warto się na chwilę zatrzymać nad tą wypowiedzią, bo takie słowa słychać z Moskwy po raz pierwszy od czasu eskalacji konfliktu na Ukrainie. Rosja, która dotąd sukcesywnie zwiększała wydatki na wojsko, rozbudowywała swoje siły i chwaliła się wprowadzaniem do służby nowych typów uzbrojenia przyznała oficjalnie, że dotarła do kresu swoich możliwości gospodarczych. Czy to oznacza, że podobnie jak Związek Radziecki w latach 80. ubiegłego wieku, Rosja nie ma już sił, by konkurować z Zachodem?

Fot. st. chor. sztab. Rafał Mniedło