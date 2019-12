Oferta dla pielęgniarek i pielęgniarzy

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza do służby pielęgniarki, pielęgniarzy, położnych i personel medyczny. Wojska Obrony Terytorialnej oferują między innymi kursy i szkolenia specjalistyczne, organizowane przez Wojskowe Centra Szkoleniowe. Zapewniają także chętnym dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego. Z tej drugiej oferty mogą skorzystać żołnierze Obrony Terytorialnej, którzy zyskają w niej etat medyczny.

Pielęgniarka bądź pielęgniarz wstępujący w szeregi WOT, odbywają szkolenie podstawowe (jeśli wcześniej nie mieli do czynienia z wojskiem) bądź wyrównawcze (jeśli odbyli już szkolenie wojskowe). Po ukończeniu szkolenia podstawowego lub wyrównawczego, żołnierze realizują zaplanowany 3 letni program szkolenia. W drugim roku służby, żołnierzy przydziela się do pełnienia konkretnej funkcji w zespole. Osoby posiadające wykształcenie medyczne, z racji swoich umiejętności zostaną przydzielone do funkcji ratowników bądź starszych ratowników (pola walki) i w dalszym ciągu będą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Z biegiem służby osoby takie będą mogły uzyskać stopnie podoficerskie i oficerskie.

Propozycja jest skierowana do żołnierzy, którzy pełnią służbę w WOT co najmniej 12 miesięcy i osiągają odpowiednie wyniki w szkoleniu. Właśnie oni mogą rozpocząć starania o skorzystanie z takiej formy wsparcia. Pielęgniarki i pielęgniarze dzięki służbie w WOT uzyskają możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji, a osoby studiujące dofinansowanie nauki.