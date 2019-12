Patenty oficerskie otrzymali żołnierze rezerwy i obrony terytorialnej

- W polskiej tradycji słowo oficer brzmi dumnie. Oznacza honor i odwagę, prestiż i autorytet. Pamiętajcie jednak, że oficerskie szlify, które otrzymacie to zaszczyt i nobilitacja, to jednak przede wszystkim zobowiązanie i odpowiedzialność. … Patriotyzm, męstwo, uczciwość i odpowiedzialność to wartości, które towarzyszyły wszystkim bohaterom walk niepodległościowym i które są przekazywane kolejnym pokoleniom obrońców ojczyzny. Tymi wartościami kierujcie się w służbie dla ojczyzny jako oficerowie - powiedział do zebranych Dyrektor Departamentu Kadr MON Gabriel Brańka.

W imieniu żołnierzy rezerwy i obrony terytorialnej zabrała głos ppor. rez. Paula Wiśniewska-Florenc, która podziękowała kadrze dydaktycznej i dowódczej za trud oraz wysiłek włożony w przygotowaniu ich do trudnej i wymagającej roli oficera Wojska Polskiego.

W uroczystość uczestniczyli m.in.: ppor. Barbara K. (nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Piątnicy, l.32) oraz ppor. rez. Mariusz M. (pracownik resortu obrony narodowej Warsztatów Technicznych w Łomży, l.38). Oboje ukończyli 13. miesięczny kurs oficerski Agrykola i w przyszłości chcą zostać żołnierzami zawodowymi.

Następnego dnia, 1 grudnia br. żołnierze rezerwy i obrony terytorialnej zostali mianowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika podczas uroczystości na placu Marszalka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Źródło: kpt. Krzysztof Baran