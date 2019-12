Jak kształtować sprawność fizyczną żołnierzy WOT?

- Służba wojskowa to zawsze gra zespołowa. Właśnie w takim kontekście musicie postrzegać Wasze sukcesy indywidualne. Za każdym z Was stoi wyjątkowy charakter - ten zaś zwykle jest atrybutem przywództwa. I taką rolę w formacji Wam określam - budujecie relacje interpersonalne, zarażajcie pasją i kształtujcie podejście do samodzielnego rozwijania sprawności fizycznej w Waszym otoczeniu – mówił dowódca WOT do uczestników gali finałowej podsumowania współzawodnictwa sportowego WOT w 2019 r.

W siedzibie dowództwa WOT odbyło się podsumowanie osiągnięć z zakresu wychowania fizycznego i sportu w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas gali finałowej uhonorowano dziesięciu najsprawniejszych i najwszechstronniejszych żołnierzy OT, oraz wręczono puchary dla najlepszych brygad OT we współzawodnictwie sportowym w 2019 r.

Zwracając się do laureatów plebiscytu na najsprawniejszego i najwszechstronniejszego żołnierza OT, gen. dyw. Wiesław Kukuła powiedział: - Naszym celem jest zbudowanie kultury samodzielnego kształtowania sprawności fizycznej wśród wszystkich żołnierzy WOT. Forma pełnienia terytorialnej służby wojskowej nie ułatwia nam zadania. Dlatego tak ważne jest rozwijania świadomości zdrowego stylu życia i nawyku samodzielnego kształtowania sprawności fizycznej. Dzisiaj zbyt wielu żołnierzy opuszcza nasze szeregi z uwagi na nieosiągnięcie wymaganych standardów sprawności fizycznej. Zmiana tego stanu to nasz podstawowy cel. Pamiętajcie wojsko to zawsze gra zespołowa, a nie turniej umiejętności indywidualnych. Dlatego bądźcie liderami zmian, wspierajcie swoich dowódców organizując treningi w swoich Stałych Rejonach Odpowiedzialności. Jeśli będziecie konsekwentni osiągniecie efekty takie jak jeden z naszych instruktorów st. chor. sztab. rez. Zbigniew Rosiński, który dzięki swoim talentom przekazał pasję biegów długodystansowych tysiącom żołnierzy i cywili. Ludzie tacy jak on są synonimem efektywnego przywództwa. Widzę te cechy również pośród Was.