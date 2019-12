Żołnierze 6 MBOT na promocji oficerskiej

Jeszcze przed uroczystością, na terenie 62 batalionu lekkiej piechoty, zorganizowano zgrupowanie w Radomiu. To tu od 28 listopada kilkudziesięciu żołnierzy z batalionów brygady doskonaliło swoje umiejętności, by godnie reprezentować Wojska Obrony Terytorialnej w tak ważnym dniu. Trzon pododdziału reprezentacyjnego stanowili żołnierze 62 batalionu, którymi dowodził ppor. Mateuszu Maj. Dodatkowo żołnierze naszej brygady zapewnili poczet sztandarowy oraz obsadę punktu promującego Wojska Obrony Terytorialnej. Uroczysta promocja oficerska na Placu Piłsudskiego była bowiem kolejną okazją, by promować służbę wojskową w naszym rodzaju sił zbrojnych.

Warto podkreślić, że w ostatnim okresie to kolejna już forma wyróżnienia, jaka spotyka żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady OT. Poprzednio nasi żołnierze wystawiali pododdział reprezentacyjny w ramach uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierz przy okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

- Dla nas żołnierzy możliwość uczestniczenia w tak ważnych chwilach jak promocja oficerska, czy obchody świąt państwowych, to prawdziwe wyróżnienie. Jest to swego rodzaju nagroda za ciężką pracę w czasie szkoleń i ćwiczeń poligonowych. Mamy wówczas okazję, by pokazać się szerszej publiczności, a przy okazji reprezentować cały rodzaj sił zbrojnych. To prawdziwe wyróżnienie. Fakt, że po raz kolejny zadanie to powierzono akurat nam potwierdza, że jesteśmy wyróżniającą się brygadą. Cieszy, że nasze starania spotykają się z uznaniem – podkreśla ppor. Mateusz Maj, dowódca pododdziału reprezentującego WOT.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i w 65 blp Pomiechówku. Brygadą dowodzi pułkownik Przemysław Owczarek. Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.



Źródło: ppor. Jolanta Maciaszek