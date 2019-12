Na ASzWoj ruszyły studia generalskie

Dziś w Akademii Sztuki Wojennej zainaugurowano kolejną edycję studiów. Słuchaczami zostało 18 oficerów z całej Polski. – To dzień szczególny w akademii, bo te studia są najważniejszą i najwyższą formą kształcenia oficerów w Wojsku Polskim. Jestem przekonany, że wiedza, którą panowie zdobędziecie, przyczyni się do waszego rozwoju nie tylko służbowego, ale również osobistego, naukowego i dydaktycznego – mówił gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, rektor-komendant ASzWoj.

Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (PSPO) prowadzone przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej są przeznaczone dla pułkowników i komandorów. Ich ukończenie jest niezbędne do tego, by otrzymać pierwszą generalską gwiazdkę.

Obecny na inauguracji minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że słuchacze rozpoczynający dziś studia to wyróżniający się oficerowie, z dużym doświadczeniem, ale dopiero ukończenie studiów podyplomowych pozwoli im na zajmowanie najwyższych stanowisk w Wojsku Polskim. Dodał, że wojsko staje się coraz liczniejsze, a w związku z tym, także elita armii musi być większa. – Ma to także związek z naszą obecnością w Sojuszu Północnoatlantyckim, niezwykle istotną dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Panów przygotowanie i kształcenie jest więc także związane z umiejętnościami, które pozwolą wam zajmować najwyższe stanowiska dowódcze w NATO – mówił szef MON. Przyznał, że jest spokojny o to, że oficerowie doskonale sobie poradzą. – Liczę, że jako absolwenci będziecie w pełni ukształtowanymi dowódcami. Panów doświadczenie, aktywność i gotowość do służby, zaangażowanie w sprawy dotyczące bezpieczeństwa naszej ojczyzny, dają gwarancję, że wojsko będzie dowodzone w sposób rzetelny, nowoczesny i sprzyjający budowaniu zdolność obronnych. Wiążę z panami duże nadzieje – mówił szef MON.

Studia potrwają w sumie rok. Pierwszy, rozpoczynający się dziś semestr, zakończy się 10 kwietnia. Drugi rozpocznie się 14 kwietnia i potrwa do 27 listopada 2020 roku. – Celem studiów jest przygotowanie liderów spraw obronnych, oficerów zdolnych do podejmowania samodzielnych decyzji oraz krytycznej oceny swoich działań w dowodzonej instytucji – mówił płk dr hab. Krzysztof Krakowski, dziekan Wydziału Wojskowego ASzWoj.

Program zakłada w sumie 760 godzin kształcenia w obszarze nauk społecznych i dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. procedur planowania i zarządzania strategicznego, organizacji systemu bezpieczeństwa i obronności państwa oraz roli komponentów wojskowych i cywilnych w tym systemie. Wśród przedmiotów znajdą się strategia wojskowa, bezpieczeństwa narodowe i międzynarodowe czy komunikacja strategiczna. Podczas zajęć oficerowie przypomną sobie też zasady teorii sztuki wojennej czy funkcjonowania systemu zarządzania kryzowego.

Przedmioty będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów, paneli problemowych, warsztatów, konferencji i gier strategicznych. Oficerów czekają też podróże i wizyty studyjne, m.in. w Brukseli, Brunssum czy Akademii Obrony NATO w Rzymie. – To wszystko ma pozwolić naszym studentom na zdobycie bardzo szerokiej wiedzy przygotowującej ich do funkcjonowania w złożonym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego – mówił płk Krakowski. Zajęcia będą prowadzić nie tylko wykładowcy ASzWoj, ale też eksperci zakresu bezpieczeństwa i byli dowódcy wojskowi.

Dziś wykład inauguracyjny poświęcony bezpieczeństwu północno-wschodniej flanki NATO wygłosił dr hab. Krzysztof Bojko, prof. ASzWoj i ambasador RP w Mongolii.

Akademia Sztuki Wojennej to spadkobierczyni Wyższej Szkoły Wojennej powstałej w 1919 roku (do października 2016 roku działała jako Akademia Obrony Narodowej). Uczelnia kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów oraz instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. W ofercie są kursy doskonalące i kwalifikacyjne. Akademia kształci też cywili na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych.