8 Dywizjon Przeciwlotniczy – 45 lat w służbie ojczyzny

22 listopada, na terenie Garnizonu Dziwnów obchodzono 45-lecie utworzenia 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego. Jego rolą jest zapewnienie bezpośredniej osłony przeciwlotniczej dla głównych sił i obiektów 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Obchody 45. rocznicy utworzenia 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Kościele Garnizonowym. Następnie zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym na placu apelowym dziwnowskiej jednostki przeprowadzono uroczystą zbiórkę, którą zakończyła defilada pododdziałów. W uroczystościach udział wzięli m.in. Szef Zarządu Morskiego - Zastępca Inspektora Marynarki Wojennej kontradmirał Krzysztof Zdonek, Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirał Piotr Nieć, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele władz powiatu i samorządów współpracujących z jednostką: Dziwnowa, Międzyzdrojów i Wolina, a także byli dowódcy, żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej oraz liczne grono partnerów społecznych i sympatyków broni przeciwlotniczej.

Po uroczystym apelu uczestnicy święta mieli możliwość zapoznać się z zasadniczym sprzętem i uzbrojeniem dywizjonu, spróbować osławionej, żołnierskiej grochówki czy też odwiedzić Izbę Pamięci. Druga część uroczystości odbyła się w Międzyzdrojach, gdzie w Międzynarodowym Domu Kultury zaprezentowano historię i dokonania 8.dplot oraz wystąpiła Orkiestra Wojskowa Świnoujście, prezentując specjalnie przygotowany okolicznościowy koncert.







Historia dywizjonu sięga 1 grudnia 1974 roku, kiedy sformowano 8. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. Pod tą nazwą dywizjon funkcjonował do 2003 roku w kompleksie koszarowym na Białej Górze k. Międzyzdrojów. W 2003 r. zmieniła się nie tylko jego nazwa, ale i miejsce stacjonowania. Od tamtej pory 8. Dywizjon Przeciwlotniczy przeniesiony został do Dziwnowa, gdzie stacjonuje do dziś.