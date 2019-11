Czapki z głów!

Jego kolekcja jest imponująca – zgromadził ponad 700 nakryć głowy. Wczoraj zbiór Łukasza Stachyry powiększył się o dwa żandarmskie berety.

To była bardzo oczekiwana wizyta. Pan Łukasz, mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie, od kilku dni wypatrywał gościa z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. 19 listopada do drzwi jego pokoju zapukał st. chor. sztab. Andrzej Ziębowicz. Przekazał mu dwa szkarłatne berety oraz upominki – żandarmską maskotkę oraz album o służbie żołnierzy formacji.

– Zobaczyłem w Internecie żołnierza w szkarłatnym berecie i bardzo mi się spodobał. Przeczytałem, że to żandarm i że jest jak policjant. Postanowiłem, że muszę mieć taki beret. Napisałem list do rzecznika Żandarmerii Wojskowej i moje marzenie się spełniło. Dostałem aż dwa berety, ich właściciele nosili je, gdy byli na misjach – to dla mnie bardzo ważne, bo nowy beret może mieć każdy – powiedział pan Stachyra.