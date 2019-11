W Polsce o wojskach terytorialnych

Zapowiadając tegoroczne spotkanie dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła powiedział – Formacje takie jak WOT są ważnym elementem systemów obronnych w większości rozwiniętych państw. Defensywne modele obronne bazujące na koncepcji obrony totalnej oparte są na potencjale społeczeństw obywatelskich. Czynią one z formacji takich jak WOT jeden z najmocniejszych elementów systemu obronnego. Dlatego tak ważne było powstanie takiej formacji w Polsce. Inicjatywa służy pozyskaniu wniosków i doświadczeń możliwych do wykorzystania w Polsce, a także minimalizacji ryzyk potencjalnych błędów opóźniających proces powstania WOT i integracji z systemem obronnym.

Europejska Inicjatywa Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej (European Territorial Co-operation ETC-2) to platforma umożliwiająca wymianę doświadczeń, współdzielenie zasobów szkoleniowych, a także wymianę informacji dotyczących zagrożeń. Pierwsze spotkanie w tej formule odbyło się w październiku 2018 r. w Warszawie. Zostało ono zainicjowane przez polskie Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym roku dowódcy formacji OT spotkają się po raz drugi. Spotkanie odbędzie się w dniach 20-21 listopada w siedzibie dowództwa WOT, w Zegrzu.

Od 19 do 20 listopada Polska staje się miejscem debaty nad rolą formacji obrony terytorialnej. Do Warszawy przybyło trzynastu dowódców formacji obrony terytorialnej. Przez kolejne dwa dni wezmą oni udział w Europejskiej Inicjatywie Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej. Tematyka tegorocznego spotkania będzie dotyczyła roli jaką formacjom OT określają strategie obrony państw Europy i Ameryki. Dowódcy podzielą się też swoimi doświadczeniami z rekrutacji oraz zarządzania kompetencjami ochotników.

Hasłem tegorocznej Inicjatywy jest „DEFEND AND SUPPORT”, czyli „BROŃ I WSPIERAJ”. Spotkanie ma iść o krok dalej od poprzedniego. Poza formalnym podsumowaniem współpracy i oceną dotychczasowych działań, dowódcy skupią się na roli jaką siły, takie jak formacje OT pełnią w strategiach państw Europy i Ameryki oraz na wypracowaniu rozwiązań związanych z systemami pozyskiwania kandydatów do służby oraz zarządzania ich kompetencjami. W spotkaniu wezmą udział delegacje z: Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Finlandii, Norwegii, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA oraz po raz pierwszy Gruzji.

Do wymiernych efektów zeszłorocznego spotkania można zaliczyć akcelerację współpracy WOT ze stroną amerykańską oraz litewską, z którą w tym zakresie zostało podpisane porozumienie. Kolejnym efektem jest rozwijanie w ramach WOT projektu Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z Psami (K-9) i udział żołnierzy WOT w szkoleniu Urban Search and Rescue (USAR) w Izraelu. Dzięki zobowiązaniom podjętym rok temu żołnierze WOT uczestniczyli w kilku ćwiczeniach ze swoimi odpowiednikami na Litwie oraz w zawodach w Estonii. Oficerowie WOT zostali zapoznani z fińskim systemem obrony totalnej i odbyło się szereg obustronnych wizyt na szczeblu dowódców formacji. Zbudowano efektywną współpracę z partnerem niemieckim w zakresie wymiany doświadczeń nt. roli formacji OT w systemie zarządzania kryzysowego. Głębokie relacje partnerskie zostały zbudowane ze stroną szwedzką, owocowały one kilkoma wizytami i obustronną wymianą doświadczeń. Nawiązana została również współpraca ze stroną węgierską, która będzie organizatorem kolejnego spotkania w 2020 roku. Rok od czasu ostatniego spotkania został wykorzystany bardzo efektywnie, a Wojska Obrony Terytorialnej pozyskały szereg doświadczeń, które implementowane są działalności formacji.

Trzecie spotkanie w ramach Europejskiej Inicjatywy Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej odbędzie się w 2020 roku na Węgrzech, które budowę formacji OT rozpoczęły rok po Polsce.

Trzy lata temu Polska dołączyła do grona państw, które rozwijają Wojska Obrony Terytorialnej. Wojska, które są efektywną odpowiedzią na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa takie jak wojna hybrydowa czy też konflikty szarej strefy. Co ważne tego typy siły stanowią istotne wsparcie dla wojsk operacyjnych w czasie konfliktów symetrycznych.

Tekst: ppłk Marek Pietrzak