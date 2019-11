Studenci w kryzysie

W jednym z wrocławskich wieżowców doszło do wybuchu gazu. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych. Trzeba jak najszybciej zaplanować i przeprowadzić ewakuację oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. To jeden z wielu scenariuszy, według których rozegrano ćwiczenia „Kryzys-19”. Studenci Akademii Wojsk Lądowych zdali test ze znajomości procedur działania kryzysowego.

Warsztaty z reagowania kryzysowego przygotowała Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Już po raz piąty w tym przedsięwzięciu uczestniczyli nauczyciele akademiccy, studenci cywilni i podchorążowie – w sumie kilkaset osób. Trzydniowe ćwiczenia były sprawdzianem ze znajomości procedur działania w sytuacjach kryzysowych, organizowania stanowisk kierowania i zasad współdziałania służb i samorządów. Warsztaty pozwalają także ocenić, czy obowiązujące przepisy odpowiadają współczesnym zagrożeniom. – Dzięki takim ćwiczeniom możemy sprawdzić, czy w sytuacjach kryzysowych studenci potrafią podejmować właściwe decyzje. W czasie studiów uczą się zasad postępowania i reagowania na różne sytuacje kryzysowe, a teraz mieli okazję w praktyce wykazać się zdobytą wiedzą – mówi ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny, dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL i kierownik warsztatów. – W czasie ćwiczenia studenci samodzielnie rozwiązują problemy. Muszą np. odpowiadać za racjonalne dysponowanie siłami kierowanymi na miejsce zdarzenia, wiedzieć z kim powinni podjąć współpracę i kiedy oraz w jaki sposób wnioskować o skierowanie do działania pododdziałów wojskowych – dodaje kierownik warsztatów. Wyjaśnia także, że co roku scenariusz jest modyfikowany, bo tylko w ten sposób można właściwie ocenić wiedzę studentów. W czasie „Kryzysu-19” studenci musieli także reagować na zagrożenia o charakterze hybrydowym.

– Studenci cywilni i wojskowi działali w wyznaczonych wcześniej zespołach. Wcielali się w rolę poszczególnych instytucji bezpieczeństwa, np. policji, centrum powiadamiania ratunkowego, straży pożarnej czy centrum zarządzania kryzysowego – wyjaśnia ppłk dr inż. Piotr Szczepański, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie i szef zespołu prasowo-informacyjnego warsztatów.