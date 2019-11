Prezydent RP wręczył sztandar 3 Regionalnej Bazie Logistycznej

Prezydent podkreślił, że to zawsze jest wielka chwila, kiedy jednostka wojskowa otrzymuje swój sztandar. - Symbol gotowości do walki, gotowości do obrony Rzeczypospolitej, gotowości do stanięcia w każdej potrzebie i na każde zawołanie – mówił prezydent. - Bóg Honor i Ojczyzna to słowa, które na sztandarach armii wolnej, niepodległej, suwerennej Polski wypisane są od wieków, mając swoją wielką moc – podkreślił Andrzej Duda. Prezydent w swoim przemówieniu przywołał fragment o bitwie pod Grunwaldem Henryka Sienkiewicza. Strata sztandaru dla żołnierza oznacza dezorganizację, upadek morale i porażkę. - Sztandar to znak, jedności, mocy i siły. To ten znak, który gromadzi wokół siebie żołnierzy, by służyć Rzeczypospolitej i wykonywać zadania – mówił prezydent. Jak wskazał, to najświętszy symbol, jaki żołnierze mają w swojej jednostce.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podziękowała za zaufanie, jakim obdarzeni zostali oboje rodzice chrzestni. - Poczytujemy sobie to za wielki zaszczyt i wyróżnienie, zwłaszcza, że jesteśmy świadomi tego, że sztandar dla każdego żołnierza to świętość – powiedziała matka chrzestna sztandaru w imieniu swoim oraz gen. dyw. Dariusza Łukowskiego.

Nawiązała do życiorysu patrona 3 Regionalnej Bazy Logistycznej hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jana Jabłonowskiego, który walczył m.in. pod Chocimiem i Wiedniem, i przywołała słowa dowódcy operacji "Pustynna burza" gen. Normana Schwarzkopfa: "Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym". - Rzeczywiście tak jest. Wojska operacyjne bez wsparcia logistycznego nie są w stanie w pełni skutecznie wypełniać swoich zadań – powiedziała Agata Kornhauser-Duda. Życzyła wszystkim służącym i pracującym w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej, aby ich wkład w powodzenie wykonania każdego rozkazu był zawsze doceniany.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński odczytał list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. „3 Regionalna Baza Logistyczna wzbogaca się o najważniejszy symbol dla żołnierza. Jestem pewien, że sztandar, który dzisiaj otrzymacie będzie dla Was symbolem mocnych więzi łączących wojsko i tutejszą społeczność". Minister przyłączył się również do życzeń i gratulacji dla żołnierzy i pracowników 3 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Komendant 3 Regionalnej Bazy Logistycznej płk Mirosław Molik w swoim przemówieniu nawiązał do najważniejszych dla żołnierzy wartości. - Sztandar to znak jednostki wojskowej, symbol sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, którego Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy, którzy w rocie przysięgi wojskowej zobowiązują się: „...sztandaru wojskowego bronić...” - mówił komendant. Zwrócił się również do swoich żołnierzy „wręczany sztandar, jest dla Nas nie tylko ogromną nobilitacją, ale przede wszystkim najwyższym honorem”.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie powstawała w latach 2010-2011. 3 RBLog jest stacjonarną jednostką logistyczną, funkcjonującą w ramach systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk, podległą bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Główne zadania jednostki to gromadzenie,przechowywanie i rotacja środków na zaopatrzenie wojskowych oddziałów gospodarczych (WOG), stacjonujących w obszarze odpowiedzialności Bazy. Utrzymywanie określonych przez Szefa IWsp SZ zapasów wojennych oraz depozytów dla wskazanych jednostek wojskowych. Realizacja zadań w zakresie modernizacji, remontów i obsług sprzętu technicznego oraz przeprowadzania badań diagnostycznych dopuszczających UiSW do eksploatacji. Zabezpieczenie przewozów wojskowych w ramach podsystemu kierowania ruchem wojsk. Realizacja zadań w ramach obowiązków państwa-gospodarza.

Tekst: Justyna Kędra, WDK IWsp SZ