Przysięgali służyć ojczyźnie

16 listopada w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się przysięga żołnierzy służby przygotowawczej. Jak zwykle towarzyszyły jej emocje. Tak po stronie żołnierzy, jak i ich bliskich, którzy przyjechali uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Przed uroczystością, w dniu ją poprzedzającym o godz. 19:00 odprawiona została Msza święta w kościele Parafii Wojskowej w Zegrzu. - Jednak przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa roty. To przed waszymi przełożonymi i bliskimi świadczycie o waszym patriotyzmie oraz o gotowości do poniesienia najwyższych poświęceń wobec Polski. Przed wami duży krok na drodze do służby zawodowej w Wojsku Polskim – zwrócił się do przysięgających żołnierzy komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura.

Słowa przysięgi wojskowej w tym dniu wypowiedziało 151 żołnierzy służby przygotowawczej. - Wiele lat temu żołnierze Armii Krajowej składali przysięgę wojskową w warunkach ścisłej konspiracji. Często tylko w obecności dowódcy, kapelana, czasem jeszcze osoby wprowadzającej ich do tej tajnej, podziemnej armii… Jakże wielu, spośród tych żołnierzy, poświadczyło słowa przysięgi krwią, a nawet życiem. Wam z całego serca życzymy służby bezpiecznej i bezkrwawej – odczytał w przesłaniu do składających przysięgę wojskową Prezes Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” dr inż. Wojciech Jeute.