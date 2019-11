Terytorialność to fundament naszej formacji

Terytorialność wpisana w nazwę naszego rodzaju sił zbrojnych ma dla nas wymiar szczególny. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. W WOT rozumiemy to jako przynależność do regionu i zamieszkującej ją społeczności, z których się wywodzimy, które znamy jak własną kieszeń.

Terytorialność dla żołnierzy WOT oznacza gotowość do obrony i wspierania rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się misja formacji: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Żołnierze formacji mają świadomość tego, że w ten sposób wnoszą wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości Polski.

Ten weekend był dla żołnierzy WOT kolejnym szkoleniowo bardzo dynamicznym czasem. Na terenie dwunastu województw szkoliło się osiem tysięcy żołnierzy. Duża część szkoleń była prowadzona w stałych rejonach odpowiedzialności, poza terenami wojskowych koszar czy poligonów.