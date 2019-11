Minister Błaszczak nadal szefem resortu obrony

Jako pierwszy przysięgę w Pałacu Prezydenckim złożył premier Mateusz Morawiecki, tuż po nim wicepremierzy: Piotr Gliński, Jarosław Gowin oraz Jacek Sasin. Następnie ślubowanie złożyli ministrowie: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz członek Rady Ministrów, Tadeusz Kościński, minister finansów, Michał Kurtyka, minister klimatu, Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, Łukasz Szumowski, minister zdrowia, Marek Zagórski minister cyfryzacji, Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, Michał Dworczyk, minister-członek Rady Ministrów, Łukasz Schreiber, minister-członek Rady Ministrów, Konrad Szymański, minister-członek Rady Ministrów ds. europejskich i Michał Woś, minister-członek Rady Ministrów.

O pracy ministrów mówił podczas uroczystości premier Morawiecki. – Służba RP to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Odwaga, determinacja i przywiązanie do ojczyzny to wartości, których najbardziej potrzebujemy przy naprawie Rzeczypospolitej – mówił. – Jestem przekonany, że będziemy się kierowali szlachetnością przy podejmowaniu wszelkich naszych decyzji, które mają doprowadzić do silniejszej i piękniejszej Polski – dodał premier.