Wyróżnienie dla żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady OT

11 listopada jest dniem szczególnym dla każdego Polaka, szczególnie zaś żołnierza. To wówczas świętowana jest rocznica odzyskania przez Polskę niepodległość, którą po 123 latach niewoli wywalczyli żołnierze, którzy stworzyli Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej. Dzisiejsi żołnierze to nie tylko spadkobiercy tamtych bohaterów, ale przede wszystkim kontynuatorzy ich chwalebnej służby dla ojczyzny. Dziś są wśród nich także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych. W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć żołnierzy 6MBOT, których patronem jest jeden z najwaleczniejszych i najodważniejszych żołnierzy – rtm. Witold Pilecki.

Uroczysta odprawa wart, która stanowi kulminacyjny punkt oficjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, to moment szczególny dla każdego żołnierza. Możność reprezentowania całego rodzaju sił zbrojnych i swojej jednostki, to najwyższa forma wyróżnienia dla każdego żołnierza. W tym roku tę nagrodę otrzymało blisko 50 żołnierzy z 6 Mazowieckiej Brygady OT. To oni wystawili pododdział reprezentacyjny oraz poczet sztandarowy i obsadę posterunku honorowego. Za ich sprawą reprezentowane były na uroczystości całe Wojska Obrony Terytorialnej.

Zanim jednak żołnierze Brygady stanęli na uroczystej zbiórce udowodnili, że zasługują na to wyróżnienie. Przez cały rok intensywnie szkolili się w ośrodkach szkoleniowych podnosząc swoje umiejętności. Aktywnie angażowali się też w akcje pomocy potrzebującym. Przed samym świętem uczestniczyli w zgrupowaniu, które zorganizowano na terenie Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. To tam, wspólnie z pozostałymi pododdziałami reprezentacyjnymi dopracowywali każdy najdrobniejszy detal, tak by uroczysta odprawa wart miała godny i podniosły przebieg.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości wartę przed Grobem Nieznanego Żołnierza pełnili żołnierze 65 batalionu lekkiej piechoty z Pomiechówka szeregowy Damian Rutka i szer. Aleksander Trębski. Stanęli w miejscu, w którym od listopada 1925 r. spoczywają prochy nieznanego żołnierza, który oddał życie za Polskę. Pododdział reprezentujący WOT, którym dowodził ppor. Mateusz Maj wystawił 62 batalion lekkiej piechoty z Radomia. Poczet sztandarowy w składzie dowódca pocztu sztandarowego ppor. Damian Lenart, sztandarowy starszy kapral Radosław Wypych, asystujący st. szer. Wojciech Kowalski wystawił 64 batalion lekkiej piechoty z Płocka. Wśród żołnierzy składających wieńce na płycie Grobu znaleźli się ponownie żołnierze 62 batalionu lekkiej piechoty z Radomia szer. Dominika Lech oraz szer. Paulina Milczarska.

Dla wszystkich żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady było to niezwykłe wyróżnienie. W tak szczególnym dniu, to oni byli reprezentantami całej formacji. Ale to także motywacja do dalszej ciężkiej służby, by w ten sposób zapracować na kolejne wyróżnienia.

Tekst: ppor. Jolanta Maciaszek