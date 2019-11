Wojsko na Biegu Niepodległości

Bieg Niepodległości, razem z Biegiem Konstytucji oraz Biegiem Powstania Warszawskiego, tworzą cykl Triada Biegowa. To cykl wydarzeń podczas których nie liczy się tylko życiówka, ale także uczczenie najważniejszych polskich wydarzeń historycznych. Jednak to właśnie zawody, które odbywają się 11 listopada, kiedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, gromadzą na starcie najwięcej zawodników. W tym roku, podczas 31. edycji, o jak najlepsze wyniki walczyło prawie 19 tysięcy osób.

Jako pierwsi, wystartowali dziś zawodnicy na wózkach. Następnie, o godz. 11.11, tuż po odśpiewaniu hymny narodowego, rozpoczął się bieg główny. Jako pierwszy, 10-kilometrową trasę, pokonał kpr. Arkadiusz Gardzielewski z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych z Wrocławia. Żołnierz kilka lat temu ustanowił rekord trasy. Dziś do jego pobicia zabrakło mu zaledwie trzech sekund – stawił się na mecie po 29 minutach i 29 sekundach. – Aby osiągać takie wyniki trzeba dużo trenować, ale przede wszystkim trzeba to robić mądrze – mówił dziś „Polsce Zbrojnej”. Drugie miejsce w klasyfikacji open mężczyzn, z czasem 29 min. 41 s, zajął Kamil Jastrzębski, a trzecie, szer. Kamil Karbowiak z 1 Pułku Saperów z Brzegu, który osiągnął wynik 30 min. 8 s. Co ciekawe, to właśnie on był pierwszy podczas ubiegłorocznej edycji imprezy. – W dzisiejszym starcie na pewno nie pomógł mi półmaraton, który wczoraj przebiegłem, ale i tak jestem zadowolony z wyniku – mówił tuż po dekoracji.

Pierwszą kobietą, która stawiła się na mecie była Joanna Dorociak, która 10 kilometrów przebiegła w 35 min. 57 s, drugie miejsce z czasem 36 min. 36 s. zajęła Anna Łapińska, a trzecia była Agnieszka Budek z wynikiem 36 min. 39 s.

W sumie w dzisiejszym Biegu Niepodległości wzięło udział prawie 500 żołnierzy. Wszyscy pobiegli w drużynie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W ten sposób chcieli uczcić nie tylko dzisiejsze święto, ale także 101. rocznicę utworzenia SG WP. – Biegło mi się bardzo dobrze. Mimo że rano padał deszcz, pogoda nam sprzyjała. Udało mi się osiągnąć nawet w miarę dobry wynik, jestem więc zadowolony z mojego startu – mówił plut. Łukasz Szczech. Wtórował mu plut. Paweł Anikiej. – Biegło mi się dziś bardzo dobrze, dodatkowo do walki mobilizował mnie kolega. W grupie siła, wynik, mimo że całkiem niezły, był dziś sprawą drugorzędną – zaznaczył.

Aby uczcić dzisiejsze święto, do Warszawy przyjechali żołnierze z Batalionowej Grupy Bojowej NATO, która stacjonuje w Bemowie Piskim. Dlatego na trasie, oprócz flag biało-czerwonej, można było zobaczyć także flagi Wielkiej Brytanii, Rumunii czy Chorwacji. Natomiast flagę Stanów Zjednoczonych przez całe 10 kilometrów miał ze sobą por. Thomas Mezunas z US Army. – Dla nas Bieg Niepodległości to przede wszystkim sposób na uczczenie dzisiejszego święta, ale zależało nam także na tym, aby spotkać się z mieszkańcami Warszawy – mówił. – Sam bieg nie był specjalnie trudny, ale widok tylu osób w biało-czerwonych koszulkach, wielu flag Polski robił niesamowite wrażenie – dodał.

W ramach Biegu Niepodległości, odbyły się też wydarzenia towarzyszące – bieg „Mila Niepodległości”, a także marsz nordic walking. Wszyscy, którzy dotarli na metę otrzymali medal. A te wręczali sportowcom podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowaliśmy specjalne wydanie „Polski Zbrojnej”.

Okładka naszej niepodległościowej jednodniówki powstała przy udziale artysty fotografika Cezarego Pomykały oraz niezawodnego Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcyjnej „Zgrupowanie Radosław”. To nasz kolejny wspólny projekt, który zrealizowaliśmy dla Niepodległej! „Zgrupowanie Radosław” dziękujemy!

Mecenasami wydania są: Polska Fundacja Narodowa, Polska Grupa Zbrojeniowa i Polska Spółka Gazownictwa.

Wydawnictwo jest dostępne także w angielskiej wersji językowej.