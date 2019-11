Nowy szef sztabu Dowództwa Generalnego RSZ

7 listopada żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód pożegnali szefa sztabu gen. bryg. Piotra Malinowskiego, który został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W czasie swojej służby wojskowej gen. bryg. Piotr Malinowski pełnił służbę na wielu stanowiskach służbowych, począwszy od dowódcy plutonu, dowódcy kompanii rozpoznawczej, starszego oficera operacyjnego, poprzez stanowisko dowódcy batalionu, szefa sztabu brygady, zastępcy dowódcy brygady, starszego specjalisty w strukturach NATO oraz dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej. W trakcie służby wojskowej brał udział w wielu ćwiczeniach krajowych oraz międzynarodowych, dwukrotnie pełnił również służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Służył także w sztabie dowództwa ACT SEE (ang. Allied Command Transformation, Staff Element Europe) w Mons w Belgii.

Obowiązki szefa sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód generał Malinowski objął w marcu 2018 roku, na kilka miesięcy przed czekającym dowództwo egzaminem. Jak podczas pożegnania podkreślił dowódca dywizji gen. dyw. Krzysztof Motacki, był to czas niezwykle wytężonej pracy. Dowództwo przygotowywało się do najważniejszego sprawdzianu – certyfikacji. W tym trudnym czasie wiedza i doświadczenie generała Malinowskiego były nieocenione. Wspólnie osiągnęliśmy cel, jakim było potwierdzenie zdolności dowództwa do działania oraz osiągnięcie Pełnej Gotowości.