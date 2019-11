Awanse na 11 listopada

Dla nich zbliżające się Święto Niepodległości będzie szczególne. 11 listopada ponad 5,5 tysiąca żołnierzy zostanie mianowanych na wyższy stopień. Na awans w ramach tego samego stanowiska mogą liczyć szeregowi, podoficerowie oraz oficerowie młodsi, którzy m.in. dostali piątkę z opiniowania służbowego i mają odpowiedni staż służby.

Na awans w ramach zajmowanego stanowiska mają szansę tylko wybrane grupy żołnierzy. To oficerowie młodsi (od podporucznika do kapitana), podoficerowie oraz szeregowi zawodowi. Jeszcze kilka lat temu minister obrony narodowej co roku określał ścisłą liczbę takich awansów. Od trzech lat limity już nie obowiązują, a szef MON co roku wydaje decyzję umożliwiającą awans wszystkim, którzy spełniają wymagania. To przede wszystkim bardzo dobra ocena z opiniowania służbowego oraz odpowiedni staż służby na danym stanowisku. W przypadku oficerów i podoficerów co najmniej trzy lata, zaś w przypadku szeregowych – pięć lat.

W tym roku 11 listopada mianowania na wyższe stopnie będzie mogło otrzymać 5540 tysiąca żołnierzy. Z informacji uzyskanych z ministerstwa wynika, że awansowanych zostanie 840 oficerów, 3200 podoficerów oraz 1500 szeregowych.