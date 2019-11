Warszawscy pancerniacy na poligonie w Nowej Dębie

REKLAMA

Ćwiczenie Lampart-19

Głównym celem ćwiczenia pk. Lampart-19, będzie sprawdzenie poziomu wyszkolenie żołnierzy 1. Batalionu Czołgów oraz kompanii saperów 1. WBPanc., w tym sprawdzenie dowództwa i sztabu w planowaniu, organizowaniu i dowodzeniu podległymi elementami ugrupowania bojowego w działaniach zbliżonych do rzeczywistych. - Szkolenia poligonowe odbywają się cyklicznie, jednak ocena stopnia wyszkolenia jest okresem kończącym kilkumiesięczny cykl przygotowań batalionu do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. Jest to czas, w którym dowódca brygady mówi "sprawdzam" – powiedział zastępca dowódcy 1 WBPanc. płk Dariusz Czekaj. – Kolejnym elementem jest ocena i wyciągnięcie wniosków. To najwyższy egzamin, jaki może przejść batalion – dodaje pułkownik.

Ćwiczenie Lampart-19, które rozpocznie się 25 listopada i potrwa do końca miesiąca, będzie składać się z kilku etapów. Wśród nich m.in.: planowania i organizacji działań, pokonanie przeszkód wodnych oraz wykonanie wybranych elementów taktyki.

Tekst: ppor. Artur Wróbel