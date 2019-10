Saperzy wybudowali most na Wieprzu

O pomoc przy remoncie mostu drogowego w Żurawnicy samorząd Gminy Zwierzyniec zwrócił się do dowódcy generalnego RSZ. Prace remontowe, za zgodą Dowódcy Generalnego RSZ, wykonali żołnierze 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku wchodzący w skład Wojskowej Jednostki Odbudowy. Prace rozpoczęto od 29 września br. W ramach remontu ułożono stalową konstrukcję nośną oraz drewniany pokład. Most o nośności 20 ton ma ok. 6 metrów szerokości i 15 metrów długości.

Termin zakończenia prac przewidywany był na 15 listopada 2019 r., jednak dzięki świetnej organizacji oraz sprzyjającym warunkom atmosferycznym remont zakończono przed czasem. Łącznie w remoncie brało udział 15 żołnierzy, grupą zadaniową dowodził ppor. Kondrat Hukowski, pod względem fachowym wspierali go st. chor. szt. Mariusz Wiśniowski oraz mł. chor. Artur Pietrzyk. W dniu 22 października 2019 roku most został przekazany lokalnej społeczności.

Wyremontowany most jest bardzo ważnym elementem traktu komunikacyjnego, który zaoszczędzi nie tylko czas, ale ułatwi codzienne życie mieszkańcom Żurawnicy. Ponieważ jest to też teren turystyczny więc most będzie nie tylko ułatwieniem dla mieszkańców ale również dla miłośników spływów kajakowych.