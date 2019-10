„Black Jack” zastąpiła „Devil Brigade”

W styczniu 2017 roku do Żagania trafili pierwsi żołnierze amerykańscy. Stało się to w wyniku decyzji, ogłoszonych wcześniej, w trakcie Szczytu NATO w Warszawie. Amerykańscy żołnierze służą w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Dotychczas swój dziewięciomiesięczny dyżur pełniły cztery zmiany żołnierzy amerykańskich.

REKLAMA

W trakcie uroczystości żołnierze czwartej zmiany ABCT na znak zakończenia swojej misji dokonali zwinięcia sztandarów jednostki. Tuż po tym barwy swoich pododdziałów na znak gotowości do wykonywania zadań, rozwinęli żołnierze piątej zmiany 2 ABCT „Black Jack”.

– Za nami trzy lata współpracy z ABCT. Jest to permanentny proces i znakomite doświadczenie, dla obydwu stron. Ten czas to okres zgrywania, to proces, który pozwala wcześniej nabyte umiejętności i procedury oraz wyszkolenie przekuć w możliwość wspólnego działania i realizacji zadań. Dziś możemy powiedzieć procedury to jedno, ale musi być jakiś wspólny pomost, a tym pomostem jest interoperacyjność – powiedział zastępca dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariusz Parylak.

Poniedziałkowe wydarzenie odbyło się zgodnie z ceremoniałem wojskowym armii amerykańskiej. Ceremonia rozwinięcia i zwinięcia sztandarów jest celebrowana od dnia powstania wojsk lądowych amerykańskiej armii, czyli od roku 1775. Sztandary symbolizują ducha wojsk Stanów Zjednoczonych. Były one świadkami chwalebnych chwil przeszłości i stoją na straży teraźniejszości, a dla żołnierzy stanowią symbol lojalności, obowiązku i odwagi.

– Przed nami bardzo trudny i wymagający wytężonej pracy czas ćwiczeń i kooperacji, wierzę, że będzie to czas niezwykle owocny i przyniesie obopólne korzyści. Jestem przekonany, że dowodzona przeze mnie 2 ABCT „Black Jack” wspólnie z żołnierzami 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej będzie w stanie nie tylko realizować zadania. Jesteśmy gotowi zrealizować misję w każdym zapalnym miejscu na świecie. Dysponujemy w tym celu niezbędnymi środkami i możliwościami – powiedział dowódca 2 ABCT pułkownik Paul Krattiger.

Do Polski wraz z 2 ABCT przybędzie blisko 3,5 tysiąca żołnierzy z czołgami M-1 Abrams, opancerzonymi transporterami piechoty M-2 Bradley, kołowymi wozami opancerzonymi Stryker, haubicami samobieżnymi M109A6 Paladin i innym sprzętem wojskowym.

2 ABCT „Black Jack” tworzą żołnierze wchodzący w skład 1 Dywizji Kawalerii od 1971 roku stacjonująca w bazie armii amerykańskiej w Fort Hood, położonej w środkowej części stanu Teksas.

Brygada „BlackJack” powstała 29 sierpnia 1917 roku i jest jedną z najbardziej znanych jednostek w USA. W czasach II wojny światowej Brygada walczyła na Pacyfiku, między innymi na Filipinach i w Nowej Gwinei oraz Japonii. Później brała udział w działaniach wojennych w Korei, Wietnamie i Kambodży. Ponadto Brygada brała udział w operacji Pustynna Burza, a także wspierała pokój w Bośni i Hercegowinie, Iraku oraz Afganistanie.

Tekst: mjr Artur Pinkowski, ppor. Marta Wieliczko