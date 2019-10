W Bredzie uczczono pamięć polskich żołnierzy

– Kierując się mottem „O naszą i waszą wolność”, Polacy walczyli zaciekle przeciwko Niemcom prawie wszędzie w Europie od pierwszego do ostatniego dnia wojny – mówił dziś w Bredzie prezydent Andrzej Duda. Przypominając walki o miasto, zwierzchnik Sił Zbrojnych RP zaznaczył, że zgodnie z decyzją gen. Maczka ofensywę przeprowadzono bez wsparcia artylerii, aby oszczędzić ludność cywilną i zabudowę. – Wiązało się to jednak ze stratami. 151 żołnierzy zginęło w bitwie – dodał Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał, że gen. Stanisław Maczek wspominał po wojnie gościnność Holendrów wobec polskich żołnierzy, którzy zostali w Bredzie niezwykle ciepło powitani. Po wojnie wielu maczkowców znalazło w mieście nowy dom. Żołnierze i ich dowódca otrzymali też tytuły honorowych mieszkańców Bredy, a gen. Maczek – honorowe obywatelstwo Holandii.

– Oddajemy dziś cześć polskim żołnierzom, pamiętamy o waszej walce, a mieszkańcy Bredy wciąż pamiętają radość dni, gdy miasto było wyzwalane. Breda was kocha, Holandia was kocha! – mówił Wilhelm-Aleksander, król Niderlandów, zwracając się do obecnych na uroczystości polskich weteranów. Jak dodał, Polska musiała na niepodległość czekać aż do 1989 roku. – To ważne, że dziś możemy wspólnie świętować ten dzień i bronić tej wolności – zaznaczył.

Prezydent Duda i król Niderlandów oddali hołd żołnierzom na polskim cmentarzu wojskowym, gdzie spoczywa gen. Maczek i ponad 160 jego podkomendnych poległych podczas wyzwalania miasta. Złożyli też kwiaty na grobie gen. Maczka oraz przed pomnikiem upamiętniającym Polaków.

W uroczystościach rocznicowych uczestniczył również minister obrony Mariusz Błaszczak. – Holendrzy na co dzień pamiętają o żołnierzach, którzy dali im wolność. A postępowanie generała Maczka jest dziś wzorem postępowania dla żołnierzy Wojska Polskiego – mówił minister Błaszczak.

W przyszłym roku przy polskim cmentarzu zostanie otwarty Memoriał im. gen. Stanisława Maczka. Taką deklarację złożył Paul Depla, burmistrz Bredy. – Dziś Breda okazuje szacunek bojownikom 1 Dywizji Pancernej, wdzięczność za przyjaźń i miłość, które przypieczętowały więź między Bredą a Polską – mówił Paul Depla.

Z okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta odbyła się defilada, w której wzięli udział polscy i holenderscy żołnierze, weterani walk o Bredę, pojawiły się też historyczne pojazdy wojskowe. Zaprezentowano również okolicznościowy mural poświęcony wyzwoleniu Bredy i maczkowcom. W uroczystościach brał udział także syn dowódcy 1 Dywizji Pancernej – prof. Andrzej Maczek.