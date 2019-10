Polskie F-16 w manewrach „Global Thunder”

Manewry „Global Thunder” organizowane przez amerykańskie Dowództwo Strategiczne rozgrywane były w europejskiej przestrzeni powietrznej. Bombowce strategiczne B-2 i B-52 współdziałały z myśliwcami kilku państw NATO, także z Polski. – Po raz pierwszy strategiczną rolę w ćwiczeniu odgrywają Siły Powietrzne RP – komentował nasze zaangażowanie w manewry Mariusz Błaszczak.

Polskie siły powietrzne wzięły udział w międzynarodowych ćwiczeniach „Global Thunder”. Celem manewrów jest potwierdzenie gotowości Stanów Zjednoczonych i sił sojuszniczych do współdziałania oraz demonstracja siły militarnej NATO. – To dowód zaangażowania Stanów Zjednoczonych i dowód przećwiczenia form odpowiedzi w sytuacji konfliktowej i kryzysowej – mówił minister Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony podkreślił, że w operacji uczestniczyli polscy żołnierze. – Po raz pierwszy strategiczną rolę w ćwiczeniu odgrywają Siły Powietrzne RP. Amerykańskie bombowce były eskortowane przez nasze F-16. To dowód na gotowość pełnego zaangażowania w przypadku potencjalnego konfliktu w naszej części Europy – twierdzi szef MON.

„Global Thunder” to manewry organizowane przez amerykańskie Dowództwo Strategiczne oraz podległe mu jednostki. Głównym uczestnikiem operacji jest zadaniowa grupa lotnictwa bombowego (Bomber Task Force) amerykańskich sił powietrznych. Przebieg ćwiczenia i jego szczegółowe cele nie są jawne.