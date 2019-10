Wyłoniono najlepszych strzelców wyborowych WOT

1 Podlaska Brygada OT okazała się najlepsza w rywalizacji zespołowej i indywidualnej podczas pierwszych zawodów strzelców wyborowych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zawody odbyły się w dniach 25-27 października 2019 r. na obiektach toruńskiego poligonu, ich organizatorem było Centrum Szkolenia WOT.

O miano najlepszego strzelca WOT walczyły reprezentacje trzynastu brygad OT, które rywalizowały w następujących konkurencjach: strzelecki tor przeszkód; marsz terenowy na orientację według mapy na dystansie 10 km; odnajdywanie i pomiar odległości do celów; strzelanie precyzyjne na celność i skupienie na długich dystansach do tarcz standardowych oraz z wykorzystaniem krzyża celowniczego, w czasie do 3 minut.