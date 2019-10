RYBOŁÓW I REMONT – zagadkowe kryptonimy wojskowych ćwiczeń

Żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej kończą właśnie bardzo intensywny miesiąc ćwiczeń. Szkolenie każdego Terytorialsa jest bardzo dynamiczne i urozmaicone, ale w tym miesiącu ochotnicy z Wielkopolski aż dwukrotnie połączyli swoje siły z innymi jednostkami wojskowymi.

Żołnierze z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolili się razem z żołnierzami 33 Bazy Lotnictwa Transportowego (33BLTr) z Powidza w ramach ćwiczenia „RYBOŁÓW” oraz z 16 Batalionem Remontu Lotnisk (16brl) z Jarocina w trakcie ćwiczenia „REMONT”.

To nie przypadek, że właśnie terytorialsi ze Śremu i Leszna ćwiczyli z jednostkami sił powietrznych. W naszym województwie - czyli rejonie odpowiedzialności brygady, znajduje się wiele jednostek lotniczych i to właśnie te jednostki w wypadku wojny będą wspierać, i zabezpieczać żołnierze z wielkopolskiej brygady. W Powidzu, terytorialsi ćwiczyli m.in. odparcie grup sabotażowych i dywersyjnych oraz ochronę lotniska. Z kolei we współpracy z 16 brl z Jarocina, żołnierze z brygady WOT przemieścili się na poligon w Nadarzycach, gdzie podczas postoju kolumny wojskowej doszło do niespodziewanego ataku. Terytorialsi połączyli siły z kolegami z batalionu remontowego i jednocześnie zabezpieczali sprzęt oraz odpierali przeciwnika. Był to również moment, by sprawdzić swoje umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuacji rannego z pola walki.