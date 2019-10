Sukces polskich żołnierzy na igrzyskach w Wuhan

Serdecznie Wam gratuluję. 60 medali to wielki sukces. To efekty waszej pracowitości i determinacji, a to są cechy wspólne sportowców i żołnierzy Wojska Polskiego – mówił minister Mariusz Błaszczak do zawodników, którzy wrócili dziś do kraju. Polska reprezentacja zdobyła na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych w Wuhan 11 złotych medali, 15 srebrnych i 34 brązowe.

Ponad 200 sportowców wróciło z Chin, gdzie przez ostatnie 10 dni rywalizowali o medale podczas VII Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych. Misja zakończyła się sukcesem – zawodnicy przywieźli z Wuhan aż 60 medali. Polską reprezentację powitano dziś w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego.

– Polska jest z Was dumna – zwrócił się do żołnierzy Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Stanowicie wzór dla ludzi młodych, dla tych którzy pójdą waszym śladem i zostaną sportowcami i dla tych, którzy zostaną żołnierzami Wojskami Polskiego. To niezwykle istotne. Dziękuję wam za to – podkreślił szef MON.