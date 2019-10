Pierwsze patenty oficerskie dla żołnierzy 5 MBOT

Niezależnie od Waszego wyboru niech nic Was nie zatrzyma. Niech napędzają Was Wasze talenty, rozwijane kompetencje i ambicje. Pamiętajcie, że bycie oficerem to coś więcej niż styl życia. Ten przywilej już zawsze niech będzie dla Was synonimem odpowiedzialności za kraj i podwładnych – powiedział generał Kukuła podczas uroczystości wręczenia patentów oficerskich dla absolwentów kursu oficerskiego AGRYKOLA.

W sobotę, 26 października 2019 r. na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich dla żołnierzy rezerwy i obrony terytorialnej. Patenty oficerskie odebrało 157 żołnierzy rezerwy oraz 46 żołnierzy obrony terytorialnej – absolwentów pierwszej edycji kursu oficerskiego AGRYKOLA. Pośród nowych oficerów znalazło się aż 10 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej stacjonującej na Północnym Mazowszu.

Żołnierze rezerwy oraz żołnierze obrony terytorialnej łączą służbę wojskową z życiem zawodowym i osobistym. – To niełatwe, dlatego podziwiam Wasz upór i determinację. Gratuluję Wam pokonania niełatwej drogi, która doprowadziła Was do celu – uzyskania stopnia oficerskiego – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. W dalszej części swojego wystąpienia dowódca WOT przywołał postacie znakomitych dowódców, tj.: ppłk. Adama Borysa ps. „Pług”, gen. bryg. Stefana Bałuka, płk. Ryszarda Białousa ps. „Jerzy”. - Wszyscy wymienieni to kawalerowie orderu Virtuti Militari, wszyscy oni okazali się charyzmatycznymi przywódcami, którzy odcisnęli piętno na historii Polski i świata – powiedział gen. Kukuła. Dalej dowódca WOT wymienił jeszcze: admirała Williama McRavena dowódcę USSOCOM i dowódcę słynnej operacji Neptune Spear, który był dziennikarzem oraz generała Jima Mattisa, ps. „Wściekły Pies” najsłynniejszego na świecie Marinsa, który był historykiem. - Co łączyło opisane postacie? Oni wszyscy ukończyli Szkoły Podchorążych Rezerwy (w USA tzw. ROTC – Reserve Officer Training Corps). Czy wiecie, że większość Cichociemnych nie była żołnierzami, którzy przed wojną pełnili zawodową służbę wojskową? Czy zdajecie sobie sprawę, że 45% wszystkich amerykańskich oficerów służby zawodowej to absolwenci kursów oficerów rezerwy? Czy wiecie, że kurs oficerów rezerwy ukończył generał Mark Milley – obecny 20 Przewodniczący Kolegium połączonych Sztabów w USA? – pytał generał Kukuła, jednoznacznie wskazując na to jaką rolę mogą odegrać w siłach zbrojnych nowo mianowani oficerowie rezerwy i obrony terytorialnej.