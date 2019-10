Kolejni mazowieccy terytorialsi przysięgali

Do swoich nowych żołnierzy zaapelował dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT płk Przemysław Owczarek. – Dziś, Wy jako żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze brygady noszącej imię rotmistrza Pileckiego będziecie wypowiadać słowa roty żołnierskiej przysięgi, przysięgi na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Obyście nigdy nie musieli wypełniać jej słów w warunkach wojny. Chciałbym aby słowa, które rotmistrz Witold Pilecki skierował do swoich dzieci Zosi i Andrzeja jako testament, były dla Was, dla żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej drogowskazem na czas służby, jak również towarzyszyły Wam w życiu codziennym. Zanim nasi żołnierze złożą przysięgę chciałbym zacytować naszego Patrona Rotmistrza Witolda Pileckiego, który przysiędze wojskowej wierny był do końca: – Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę, tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi Honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem – powiedział dowódca brygady.

REKLAMA

List do przysięgających w imieniu Pana Adama Bielana, eurodeputowanego odczytał pan Ignacy Bodnarczuk: „Złożyliście wojskową przysięgę, przysięgę na wierność naszemu Państwu, naszej Ojczyźnie. Złożyliście zobowiązanie, które pozostanie z Wami na całe życie. Pamiętajcie dzisiejszy dzień, pamiętajcie słowa przysięgi - niech zawsze stanowią one źródło waszej siły moralnej. Pragnę podziękować za Waszą odwagę oraz wkład i zaangażowanie w wzmacnianie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie. Gratuluję Wam tej decyzji, to postawa godna najwyższego uznania”.

Wśród 79 ochotników przysięgających na sztandar w jednym szeregu stanęli terytorialsi, którzy na co dzień wykonują różne zawody. Znaleźli się m.in.: uczniowie i studenci, nauczyciele, informatycy, mechanicy samochodowi, asystent sędziego, barman, ratownik medyczny, strażnik miejski, młodsi wartownicy, ratownik wodny, instruktor fitness, specjalista BHP oraz ekonomiści.

Pytani o powody podjęcia służby w szeregach 6 Mazowieckiej Brygady, nowo wcieleni terytorialsi podawali różne przyczyny. Najczęściej kierowała nimi chęć służenia krajowi, pobudki patriotyczne, potrzeba sprawdzenia samego siebie. Wielu z nich traktuje służbę w szeregach terytorialsów jako inwestycję w rozwój osobisty.

Przygoda z mundurem dla 79 ochotników, rozpoczęła się 14 października, kiedy to zgłosili się do 6 Mazowieckiej Brygady, by odbyć szkolenie podstawowe. Przez ponad dwa tygodnie uczestniczyli w intensywnych zajęciach prowadzonych po raz pierwszy na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Słowa przysięgi wojskowej wypowiedziane dziś, stanowiły finał ich wstępnego szkolenia. Pozwoliło im to stać się żołnierzami Wojska Polskiego.

Choć szkolenie było trudne i niezwykle intensywne, wśród przysięgających znaleźli się tacy, którzy zasłużyli na wyróżnienie już na tym etapie szkolenia. Jedną z wyróżnionych była szer. Edyta Burdon, która występując w imieniu nowo zaprzysiężonych powiedziała: – Dziś mamy zaszczyt złożyć przysięgę wojskową i stać się żołnierzami Obrony Terytorialnej. W roku, w którym obchodzimy 20-letnią rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Nasza podniosła uroczystość jest niezwykłym powodem do dumy: „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić” - przez te słowa rozumiemy, jak wielka odpowiedzialność spoczywa nas jako na żołnierzach Wojska Polskiego - podkreślała szer. Burdon.

Przysięgający dziś terytorialsi zasilą szeregi 62 batalionu lekkiej piechoty stacjonującego w Radomiu. W batalionie służą ochotnicy, którzy są mieszkańcami powiatów z południowego Mazowsza, którzy zgłosili się do Wojskowych Komend Uzupełnień w Warszawie, Płocku, Radomiu oraz Garwolinie.

Wszyscy bohaterowie dzisiejszej uroczystości rozpoczną teraz trzyletni okres szkolenia, które będzie prowadzone w formie comiesięcznych, dwudniowych szkoleń rotacyjnych.



6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i w 65 blp Pomiechówku. Brygadą dowodzi pułkownik Przemysław Owczarek. Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.

Tekst: ppor. Jolanta Maciaszek