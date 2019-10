Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP

Wojskowi natomiast stwierdzili, że trudno jednoznacznie ustosunkować się do wymiaru współczesnego konfliktu w cyberprzestrzeni. Można próbować zidentyfikować jej najważniejsze aspekty, cele, obiekty i narzędzia oddziaływania. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że w cyberprzestrzeni, działania defensywne wymagają innych zdolności i możliwości niż działania ofensywne. Niemniej jednak, cele militarne będą jedynie uzupełnieniem celów politycznych, ekonomicznych, społecznych i innych. Natomiast obiektem oddziaływania jest w głównej mierze społeczeństwo. Na paradygmaty bezpieczeństwa i obronności państwa zdecydowanie we współczesności wpływa rozwój teleinformatyki.

Kolejnym tematem sympozjum była szeroko rozumiana interoperacyjność. W odniesieniu do bezpiecznej komunikacji uznano, że jest to podstawa działań sojuszniczych NATO. Jednakże w naszym kraju powinno się budować własne zdolności i rozwiązania spełniające wymagania interoperacyjności w ramach NATO. Rozwiązania do ochrony informacji narodowych należy tworzyć na bazie standardów NATO, z własną, narodową kryptografią algorytmami, politykami generacji i dystrybucji kluczy oraz generatorami materiału kluczowego.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również o uwarunkowaniach współdzielenia informacji na potrzeby wspólnej świadomości sytuacyjnej w odniesieniu do działania w środowisku sieciocentrycznym. Stwierdzono, że idea funkcjonuje od dawna, infrastruktura została utworzona, jak również opis teoretyczny. Pozostał ostatni etap przestawienie się mentalne użytkowników – stwierdził płk dr hab. inż. Piotr Dela z Akademii Sztuki Wojennej.

Ponadto zaprezentowano nowe rozwiązania w zakresie zastosowania idei sieciocentryczności w realnych działaniach przy pomocy niewdrożonych jeszcze w Siłach Zbrojnych RP przenośnych węzłów teleinformatycznych. Dokonano przeglądu narzędzi gotowych do użycia we współczesnych radiowych sieciach łączności, gdzie wskazano przewagę radiostacji wąskopasmowych nad szerokopasmowymi w odniesieniu do odporności na zakłócenia oraz do ograniczeń związanych z zasobami widmowymi. Istotnym punktem sympozjum było również zaprezentowanie procedury badania odporności urządzeń na impuls elektromagnetyczny.

Cykl prelekcji o krajowych oraz sojuszniczych systemach wspomagania dowodzenia, a także możliwości wykorzystania narzędzi geograficznych dostępnych na rynku, był ostatnim elementem spotkania w Akademii Sztuki Wojennej.

We wnioskach końcowych ppłk dr inż. Bartosz Biernacik (kierownik Zakładu Teleinformatyki) wskazał na konieczność stałej i ciągłej aktualizacji systemów wspomagania dowodzenia oraz spełniania zmieniających się wymagań standaryzacyjnych interoperacyjności z NATO.

Panele dyskusyjne poprowadzili: ppłk dr inż. Robert Janczewski z Zakładu Cyberbezpieczeństwa, ppłk dr inż. Bartosz Biernacik i ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński z Zakładu Teleinformatyki.

„Polska Zbrojna” była partnerem medialnym sympozjum.

Autor tekstu: ppłk Bartłomiej TEREBIŃSKI