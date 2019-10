Złoto i srebro maratończyków na zakończenie igrzysk

Ostatnie medale dla reprezentacji Wojska Polskiego na igrzyskach wojskowych w Wuhan wywalczyli maratończycy. Złoto w klasyfikacji drużynowej zdobyli: kpr. Henryk Szost, kpr. Arkadiusz Gardzielewski i st. mar. Marcin Chabowski. Natomiast na drugim stopniu podium stanęły: szer. Izabela Paszkiewicz, mar. Aleksandra Lisowska i szer. Monika Andrzejczak. W klasyfikacji medalowej igrzysk Polska obroniła piątą pozycję.





Do ostatniego dnia igrzysk w chińskim Wuhan trwała zacięta walka o medale i miejsca w klasyfikacji medalowej. Biało-czerwonych szczególnie interesował stan rywalizacji o pozycje 4-6. Przed ostatnim dniem igrzysk, w którym do rozegrania zostało 13 konkurencji, Francuzi z 11 złotymi medalami wyprzedzali Polaków i Niemców o jeden złoty krążek. Natomiast Polska zajmowała piątą lokatę dzięki większej liczbie zdobytych brązowych medali – w srebrnych był remis 14:14. Trójkolorowi zdobywając dwa złote medale ostatecznie wywalczyli czwartą lokatę za Chinami, Rosją i Brazylią. Natomiast Biało-czerwoni obronili piątą lokatę.



Z miejsca zajętego w klasyfikacji generalnej ucieszył się płk Tomasz Bartkowiak, szef delegacji Wojska Polskiego na VII Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe. – Cel, który postawiliśmy sobie przed igrzyskami został osiągnięty. To zasługa ciężkiej pracy naszych sportowców. Zdobyli rekordową liczbę medali. Aż 60, w tym 11 złotych, co przesądziło o piątym miejscu w rankingu – powiedział pułkownik tuż przed ceremonią zamknięcia igrzysk w Wuhan. Podkreślił również wysoki poziom rywalizacji o medale w Chinach. – Na każdych kolejnych igrzyskach poziom sportowy jest coraz wyższy. Wszystkie reprezentacje rosną w siłę. My też przywieźliśmy rekordową liczbę zawodników. O kilkudziesięciu więcej niż przed czterema laty, a zajęliśmy to samo piąte miejsce, jak w Korei Południowej. To świadczy o tym, że nasi najgroźniejsi rywale też mają w swoich składach medalistów igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata – przyznał szef polskiej delegacji.





Jedenasty złoty medal reprezentanci Wojska Polskiego wywalczyli z dużą przewagą nad konkurentami. Na trasie maratonu biało-czerwona drużyna o ponad 10 minut wyprzedziła kolejną ekipę. Trzech najlepszych Polaków (kpr. Henryk Szost, kpr. Arkadiusz Gardzielewski, st. mar. Marcin Chabowski) uzyskało łączny czas 6 godz. 43 min 14 s. Srebro zdobyła drużyna Korei Północnej (z wynikiem: 6.53,20), a trzecie miejsce zajęła ekipa Francji (6.53,34). Natomiast w polskiej drużynie kobiet trzy najlepsze czasy uzyskały: szer. Izabela Paszkiewicz (2.31,39), mar. Aleksandra Lisowska (2.31,40) i szer. Monika Andrzejczak (2.31,56). Polki, z czasem 7 godz. 35 min 15 s, przegrały jedynie z reprezentantkami Korei Północnej (7.33,58), a brąz zdobyły Chinki (7.50,58).



W rywalizacji indywidualnej, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, triumfowali reprezentanci Bahrajnu. Tytuły mistrzowskie wywalczyli: Shumi Leche (z czasem: 2.08,28) i Eunice Chumba (2.30,10). Srebro w rywalizacji maratończyków zdobył Tanzańczyk Alphonce Simbu (2.11,16), a brąz John Hakizimana z Rwandy (2.11,19). Z kolei na podium wśród kobiet stanęły jeszcze: Pak Il Sim z Korei Północnej (2.30,26) i Chinka Dan Li (2.30,33). Natomiast wszyscy reprezentanci Polski, których czasy liczyły się do klasyfikacji drużynowej, ukończyli rywalizację w czołowej dziesiątce. Co ciekawe, mężczyźni i kobiety zajęli identyczne lokaty: piąte, szóste, siódme i jedenaste Na piątym miejscu finiszowali Szost (z czasem: 2.13,00) i Paszkiewicz, na szóstej – Gardzielewski (2.13,31 ) i Lisowska, na siódmym – Chabowski (2.16,43) i Andrzejczak oraz na 11. – st. szer. Mariusz Giżyński (2.17,21) i st. szer. Olga Kalendarova-Ochal (2.37,02).



W niedzielę z reprezentantów Wojska Polskiego oprócz maratończyków na starcie stanęli jeszcze triatloniści. Z ostatnich dwóch wojskowych igrzysk polskie triatlonistki wracały z medalami: z trzema z Rio de Janeiro i dwoma z Mungyeong. Z Wuhan Polki wyjadą bez żadnego krążka. Do brązu w rywalizacji drużynowej zabrakło im ponad sześć minut, zaś najlepszą z naszych reprezentantek kpr. Agnieszkę Jerzyk od miejsca na podium w klasyfikacji indywidualnej dzieliło zaledwie 20 s. Mistrzyni wojskowych igrzysk z 2011 roku i wicemistrzyni z 2015 roku finiszowała na piątej pozycji. Ambitnie goniła pięć rywalek, które uzyskały dużą przewagę po pierwszej konkurencji. Zdołała prześcignąć jedną, a na mecie uzyskała czas 1 godz. 57 min 3 s. Zwyciężyła Szwajcarka Jolanda Annen (1.56,16), srebro zdobyła Rosjanka Jelena Daniłowa (1.56,33), a brąz Brazylijka Vittoria Lopes (1.56,44). Pozostałe reprezentantki Polski zajęły miejsca: 17. szer. Roksana Słupek, 18. szer. Marta Łagownik, 22. szer. Paulina Klimas, 25. st. szer. Paulina Kotfica. W klasyfikacji drużynowej złoto zdobyły Brazylijki, srebro – ze stratą tylko 10 s – Rosjanki, a brąz Chinki. Polki zajęły czwartą lokatę.





Natomiast panowie, którzy po 20-letniej przerwie ponownie wystąpili na wojskowych igrzyskach, w rywalizacji drużynowej uplasowali się na szóstej pozycji. Z Belgami, którzy zajęli piąte miejsce, przegrali tylko o siedem sekund. Złoto zdobyli Rosjanie, srebro Francuzi, a brąz Brazylijczycy. W rywalizacji indywidualnej triumfował Francuz Pierre Le Corre, drugi był Belg Marten Van Riel, a trzeci Francuz Dorian Coninx. Polacy zajęli miejsca: 18. szer. Michał Oliwa, 22. szer. Tomasz Brembor, 26. szer. Kacper Stępniak.



Polskie medale w Wuhan



złote:

szer. Wojciech Kotowski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: holowanie manekina na dystansie 50 m)

szer. Wojciech Kotowski, szer. Adam Dubiel, szer. Bartosz Stanielewicz, szer. Hubert Nakielski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: sztafeta 4x25 m z manekinem)

szer. Jaromir Wojtasiewicz (strzelectwo – strzelanie do rzutków, trap)

mar. Jolanta Ogar i mar. Agnieszka Skrzypulec (żeglarstwo – klasa 470)

szer. Michał Rozmys (lekka atletyka – bieg na 800 m)

mar. Paulina Guba (lekka atletyka – pchnięcie kulą)

kpr. Paweł Wojciechowski (lekka atletyka – skok o tyczce)

szer. Michał Rozmys (lekka atletyka – bieg na 1500 m)

st. szer. Anna Kiełbasińska, szer. Małgorzata Hołub-Kowalik, szer. Joanna Linkiewicz, szer. Justyna Święty-Ersetic (lekka atletyka – sztafeta 4x400 m)

mar. Wojciech Nowicki (lekka atletyka – rzut młotem)

kpr. Henryk Szost, kpr. Arkadiusz Gardzielewski, st. mar. Marcin Chabowski i szer. Mariusz Giżyński (lekka atletyka – maraton, klasyfikacja drużynowa)



srebrne:

szer. Katarzyna Pawłowska (kolarstwo – wyścig ze startu wspólnego)

mar. Katarzyna Pawłowska, mar. Justyna Kaczkowska, szer. Agnieszka Skalniak, szer. Edyta Jasińska (kolarstwo – wyścig ze startu wspólnego, klasyfikacja drużynowa)

szer. Konrad Czerniak (pływanie – 50 m stylem motylkowym)

szer. Piotr Kowalczyk, szer. Tomasz Pasierbski, szer. Jaromir Wojtasiewicz (strzelectwo – strzelanie do rzutków, trap drużynowo)

szer. Hubert Nakielski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: holowanie manekina na dystansie 50 m)

szer. Adam Dubiel (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: szybka pomoc na dystansie 100 m)

szer. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka – pchnięcie kulą)

szer. Radosław Kawęcki (pływanie – 200 m stylem klasycznym)

st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus (zapasy – kategoria 68 kg)

st. szer. Hanna Wiśniewska, mar. Agata Olejnik, szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – sztafeta)

st. szer. Hanna Wiśniewska, mar. Agata Olejnik, szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – drużynowo)

szer. Sylwia Zyzańska (łucznictwo)

szer. Marcin Krukowski (lekka atletyka – rzut oszczepem)

st. szer. Łukasz Krawczuk, st. szer. Jakub Krzewina, szer. Przemysław Waściński, szer. Patryk Dobek (lekka atletyka – sztafeta 4x400 m)

szer. Izabela Paszkiewicz, mar. Aleksandra Lisowska, szer. Monika Andrzejczak i st. szer. Olga Kalendarova-Ochal (lekka atletyka – maraton, klasyfikacja drużynowa)



brązowe:

st. szer. Magdalena Piekarska (szermierka – szpada)

szer. Małgorzata Kozaczuk (szermierka – szabla)

szer. Eliza Wróblewska (judo – kategoria -70 kg)

szer. Piotr Kuczera (judo – kategoria -90 kg)

szer. Arleta Podolak (judo – kategoria -57 kg)

szer. Beata Pacut (judo – kategoria -78 kg)

szer. Alicja Tchórz, szer. Aleksandra Polańska, szer. Paulina Peda, szer. Alexandra Iwanowska (pływanie – sztafeta 4x100 m stylem zmiennym)

szer. Kacper Majchrzak, szer. Jan Hołub, szer. Filip Zaborowski, szer. Radosław Kawęcki (pływanie – sztafeta 4x200 m stylem dowolnym)

szer. Adam Dubiel (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: super ratownik, dystans 200 m)

szer. Wojciech Kotowski, szer. Adam Dubiel, szer. Hubert Nakielski, szer. Cezary Kępa (pływanie – ratownictwo wodne, sztafeta z przeszkodami 4x50 m)

szer. Julia Walczyk (szermierka – floret)

szer. Konrad Czerniak (pływanie – 100 m stylem motylkowym)

szer. Kacper Majchrzak (pływanie – 200 m stylem dowolnym)

szer. Dawid Szwedzki (pływanie – 400 m stylem zmiennym)

szer. Alicja Tchórz (pływanie – 100 m stylem grzbietowym)

szer. Alicja Tchórz, szer. Paulina Peda, szer. Konrad Czerniak, szer. Kacper Majchrzak (pływanie – sztafeta mieszana 4x100 m stylem dowolnym)

szer. Beata Pacut, st. mar. Kinga Kubicka, szer. Arleta Podolak, mar. Karolina Tałach-Gast, st. mar. Daria Pogorzelec, szer. Anna Borowska, szer. Eliza Wróblewska, mar. Karolina Pieńkowska i szer. Agata Ozdoba-Błach (judo – turniej drużynowy)

szer. Robert Baran (zapasy – styl wolny, kategoria 125 kg)

st. szer. Katarzyna Krawczyk (zapasy – kategoria 57 kg)

szer. Kacper Majchrzak (pływanie – 100 m stylem dowolnym)

szer. Kacper Majchrzak, szer. Jan Hołub, szer. Michał Poprawa, szer. Jan Kałusowski, szer. Dawid Szwedzki, szer. Konrad Czerniak, szer. Radosław Kawęcki (pływanie – sztafeta 4x100 m stylem zmiennym)

szer. Alexandra Iwanowska (pływanie – 200 m stylem klasycznym)

szer. Justyna Święty-Ersetic (lekka atletyka – bieg na 400 m)

szer. Malwina Kopron (lekka atletyka – rzut młotem)

szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – bieg na średnim dystansie)

mł. chor. Wojciech Kowalski, st. mar. Mateusz Wensław, st. szer. Bartosz Pawlak, st. szer. Michał Olejnik, szer. Mikołaj Dutkowski (biegi na orientację – drużynowo)

szer. Alicja Tchórz (pływanie – 50 m stylem grzbietowym)

st. szer. Martyna Synoradzka, szer. Hanna Łyczbińska, szer. Julia Walczyk, st. szer. Bogna Jóźwiak (szermierka – turniej drużynowy we florecie)

szer. Agata Nowak, mat Agnieszka Korejwo, mar. Joanna Tomala (strzelectwo – pistolet MRF, 25 m, drużynowo)

szer. Anna Maliszewska, kpr. Oktawia Nowacka, szer. Natalia Dominiak (pięciobój nowoczesny – drużyna kobiet)

mar. Patryk Dobek (lekka atletyka – bieg na 400 m przez płotki)

st. szer. Anna Kiełbasińska (lekka atletyka – bieg na 200 m)

szer. Szymon Staśkiewicz, szer. Daniel Ławrynowicz, szer. Sebastian Stasiak, szer. Łukasz Gutkowski (pięciobój nowoczesny – drużyna mężczyzn)

kpr. Marcin Lewandowski (lekka atletyka – bieg na 1500 m)



Końcowa klasyfikacja medalowa

1. Chiny 133 złote, 64 srebrne, 42 brązowe

2. Rosja 51 – 53 – 57

3. Brazylia 21 – 31 – 36

4. Francja 13 – 20 – 24

5. Polska 11 – 15 – 34

6. Niemcy 10 – 15 – 20

7. Korea Północna 9 – 8 – 15

8. Bahrajn 9 – 1 – 7

9. Uzbekistan 8 – 7 – 5

10. Ukraina 5 – 13 – 15

Medale zdobyli reprezentanci 66 państw.