Polscy lekkoatleci pokazali moc

Trzy złote medale, srebrny i brązowy wywalczyli polscy lekkoatleci podczas ostatniego dnia zawodów na lekkoatletycznej arenie w Wuhan. Tytuły mistrzów wojskowych igrzysk wywalczyli: szer. Michał Rozmys w biegu na 1500 m, sztafeta 4x400 m kobiet i mar. Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Srebrny medal zdobyła sztafeta 4x400 m mężczyzn, a brązowy kpr. Marcin Lewandowski w biegu na 1500 m.





Na stadionie kompleksu sportowego Wuhan Five Rings Sports Center po raz ostatni walczyli dzisiaj o medale VII Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych lekkoatleci. Odbyło się osiem finałów, a w połowie z nich czołowe role odegrali reprezentanci Wojska Polskiego. Już w pierwszym finale wywalczyli dwa medale. Bieg na 1500 m zakończył się zwycięstwem szer. Michała Rozmysa i trzecią lokatą kpr. Marcina Lewandowskiego. Następnie o miejsca na podium wywalczyły obie sztafety 4x400 m. A po nich kończyli jeszcze starty trójskoczkowie i młociarze. Ostatnim zawodnikiem, który na zakończenie zawodów zaprezentował się publiczności był mar. Wojciech Nowicki. Pożegnalnym rzutem nie musiał wcale bronić złotego medalu, gdyż żadnemu z rywali nie udało się poprawić jego wyniku z pierwszej serii – 75,36 m. Marynarz z gdyńskiego Wojskowego Zespołu Sportowego zdominował rywalizację i w kolejnych rzutach powiększał przewagę nad konkurentami. Posyłał młot na odległość: 76,39 m, 76,49 m, 76,88 m, a w ostatniej serii, gdy już był pewnym złotym medalistą, uzyskał swój najlepszy rezultat – 77,38 m.





W biegu, który zainaugurował ostatni dzień lekkoatletycznych zawodów, dużo emocji dostarczyli widowni szer. Michał Rozmys i kpr. Marcin Lewandowski. Ten pierwszy dał się już poznać widzom trzy dni wcześniej, gdy pewnie wywalczył złoto w biegu na 800 m. Co ciekawe, Michał Rozmys po tamtym zwycięskim biegu zdradził, że wychodząc z domu powiedział, że wróci z dwoma medalami. – I mam nadzieję, że ze złotymi – dodał. I nie rzucał słów na wiatr, a przecież wiedział, iż aby tego dokonać będzie musiał pokonać brązowego medalistę ostatnich mistrzostw świata kpr. Marcina Lewandowskiego. I dokonał tego. Na mecie uzyskał czas 3 min 46,33 s i wyprzedził o 0,11 s Hichama Ouladhę z Maroka oraz o 0,28 s kaprala Lewandowskiego.



Natomiast w sztafecie 4x400 m po złoto pobiegły: st. szer. Anna Kiełbasińska, szer. Małgorzata Hołub-Kowalik, szer. Joanna Linkiewicz i szer. Justyna Święty-Ersetic. Ta ostatnia na finiszu musiała wyprzedzić prowadzącą reprezentantkę Rosji. Udała jej się ta sztuka i wbiegła jako pierwsza na metę. Polki uzyskały czas 3 min 27,84 s. Rosjanki wyprzedziły o 0,25 s, a trzecie Ukrainki o 0,84 s.





W rywalizacji męskich sztafet 4x400 m triumfowali z czasem 3 min 6,20 s reprezentanci Bahrajnu. Biało-Czerwoni przegrali z nimi zaledwie o 0,16 s. Po srebro pobiegli: st. szer. Łukasz Krawczuk, st. szer. Jakub Krzewina , szer. Przemysław Waściński, szer. Patryk Dobek. Polacy wyprzedzili z kolei o 0,31 s reprezentantów Algierii.



Poza lekkoatletami medale dla Polski wywalczyli dzisiaj jedynie tenisiści. Trzecie miejsca na podium zajęli: szer. Karol Duś i szer. Mateusz Kowalczyk (w deblu) oraz szer. Marta Leśniak (w singlu). Niestety, tenis jest dyscypliną pokazową i dwa brązowe krążki naszych tenisistów nie są wliczane do klasyfikacji medalowej igrzysk.



Bez sukcesu zakończyli dzisiaj starty pięcioboiści morscy i nowocześni. Marynarze zajęli piątą lokatę w sztafecie na torze przeszkód, zaś kpr. Oktawia Nowacka i szer. Szymon Staśkiewicz na ósmej pozycji zakończyli rywalizację w sztafecie mieszanej.





Po zakończeniu 316. konkurencji pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej nadal zajmują reprezentanci gospodarzy. Chińczycy zdobyli 232 medale, w tym 131 złotych. Nikt już nie odbierze im zwycięstwa w klasyfikacji medalowej. Jutro, ostatniego dnia igrzysk, odbędzie się bowiem tylko 13 finałowych konkurencji. Drugie miejsce, z 49 złotymi krążkami, zajmują Rosjanie. Na trzeciej pozycji są Brazylijczycy, na czwartej Francuzi, na piątej Polacy i na szóstej Niemcy. O czwartą pozycję trwa zacięta walka. Francuzi mają tylko o jeden złoty krążek więcej od Polaków i Niemców. Z kolei przed ostatnim dniem rywalizacji Polska wyprzedza reprezentację Niemiec jedynie lepszym dorobkiem brązowych medali. Oba kraje mają bowiem tyle samo – czternaście – srebrnych krążków.



Dzisiaj zakończyła się również rywalizacja w badmintonie. W silnej konkurencji z dominującymi w tej dyscyplinie sportu Azjatami świetnie spisali się reprezentanci Polski, którzy jako jedyni spoza Azji wyszli na parkiet do meczów o miejsca 1-4. Polski debel kobiecy szer. Olga Miksza – szer. Magdalena Świerczyńska przegrał 0:2 (13:21, 7:21) mecz o brązowy medal z chińską parą Ziyao Gao – Mingchun Chen. Natomiast w pojedynku singlowym o trzecie miejsce szer. Joanna Rudna uległa 0:2 (7:21, 12:21) Chince Yun Li. Warto zaznaczyć, że poza reprezentantami Polski w meczach z gospodarzami igrzysk o miejsca 1-4 wystąpili jedynie: reprezentant Korei Południowej (w finale singla mężczyzn) i zawodnicy z Tajlandii (w meczu o brąz w deblu mężczyzn oraz w parach mieszanych).



Polskie medale w Wuhan



złote:

szer. Wojciech Kotowski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: holowanie manekina na dystansie 50 m)

szer. Wojciech Kotowski, szer. Adam Dubiel, szer. Bartosz Stanielewicz, szer. Hubert Nakielski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: sztafeta 4x25 m z manekinem)

szer. Jaromir Wojtasiewicz (strzelectwo – strzelanie do rzutków, trap)

mar. Jolanta Ogar i mar. Agnieszka Skrzypulec (żeglarstwo – klasa 470)

szer. Michał Rozmys (lekka atletyka – bieg na 800 m)

mar. Paulina Guba (lekka atletyka – pchnięcie kulą)

kpr. Paweł Wojciechowski (lekka atletyka – skok o tyczce)

szer. Michał Rozmys (lekka atletyka – bieg na 1500 m)

st. szer. Anna Kiełbasińska, szer. Małgorzata Hołub-Kowalik, szer. Joanna Linkiewicz, szer. Justyna Święty-Ersetic (lekka atletyka – sztafeta 4x400 m)

mar. Wojciech Nowicki (lekka atletyka – rzut młotem)



srebrne:

szer. Katarzyna Pawłowska (kolarstwo – wyścig ze startu wspólnego)

mar. Katarzyna Pawłowska, mar. Justyna Kaczkowska, szer. Agnieszka Skalniak, szer. Edyta Jasińska (kolarstwo – wyścig ze startu wspólnego, klasyfikacja drużynowa)

szer. Konrad Czerniak (pływanie – 50 m stylem motylkowym)

szer. Piotr Kowalczyk, szer. Tomasz Pasierbski, szer. Jaromir Wojtasiewicz (strzelectwo – strzelanie do rzutków, trap drużynowo)

szer. Hubert Nakielski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: holowanie manekina na dystansie 50 m)

szer. Adam Dubiel (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: szybka pomoc na dystansie 100 m)

szer. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka – pchnięcie kulą)

szer. Radosław Kawęcki (pływanie – 200 m stylem klasycznym)

st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus (zapasy – kategoria 68 kg)

st. szer. Hanna Wiśniewska, mar. Agata Olejnik, szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – sztafeta)

st. szer. Hanna Wiśniewska, mar. Agata Olejnik, szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – drużynowo)

szer. Sylwia Zyzańska (łucznictwo)

szer. Marcin Krukowski (lekka atletyka – rzut oszczepem)

st. szer. Łukasz Krawczuk, st. szer. Jakub Krzewina, szer. Przemysław Waściński, szer. Patryk Dobek (lekka atletyka – sztafeta 4x400 m)



brązowe:

st. szer. Magdalena Piekarska (szermierka – szpada)

szer. Małgorzata Kozaczuk (szermierka – szabla)

szer. Eliza Wróblewska (judo – kategoria -70 kg)

szer. Piotr Kuczera (judo – kategoria -90 kg)

szer. Arleta Podolak (judo – kategoria -57 kg)

szer. Beata Pacut (judo – kategoria -78 kg)

szer. Alicja Tchórz, szer. Aleksandra Polańska, szer. Paulina Peda, szer. Alexandra Iwanowska (pływanie – sztafeta 4x100 m stylem zmiennym)

szer. Kacper Majchrzak, szer. Jan Hołub, szer. Filip Zaborowski, szer. Radosław Kawęcki (pływanie – sztafeta 4x200 m stylem dowolnym)

szer. Adam Dubiel (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: super ratownik, dystans 200 m)

szer. Wojciech Kotowski, szer. Adam Dubiel, szer. Hubert Nakielski, szer. Cezary Kępa (pływanie – ratownictwo wodne, sztafeta z przeszkodami 4x50 m)

szer. Julia Walczyk (szermierka – floret)

szer. Konrad Czerniak (pływanie – 100 m stylem motylkowym)

szer. Kacper Majchrzak (pływanie – 200 m stylem dowolnym)

szer. Dawid Szwedzki (pływanie – 400 m stylem zmiennym)

szer. Alicja Tchórz (pływanie – 100 m stylem grzbietowym)

szer. Alicja Tchórz, szer. Paulina Peda, szer. Konrad Czerniak, szer. Kacper Majchrzak (pływanie – sztafeta mieszana 4x100 m stylem dowolnym)

szer. Beata Pacut, st. mar. Kinga Kubicka, szer. Arleta Podolak, mar. Karolina Tałach-Gast, st. mar. Daria Pogorzelec, szer. Anna Borowska, szer. Eliza Wróblewska, mar. Karolina Pieńkowska i szer. Agata Ozdoba-Błach (judo – turniej drużynowy)

szer. Robert Baran (zapasy – styl wolny, kategoria 125 kg)

st. szer. Katarzyna Krawczyk (zapasy – kategoria 57 kg)

szer. Kacper Majchrzak (pływanie – 100 m stylem dowolnym)

szer. Kacper Majchrzak, szer. Jan Hołub, szer. Michał Poprawa, szer. Jan Kałusowski, szer. Dawid Szwedzki, szer. Konrad Czerniak, szer. Radosław Kawęcki (pływanie – sztafeta 4x100 m stylem zmiennym)

szer. Alexandra Iwanowska (pływanie – 200 m stylem klasycznym)

szer. Justyna Święty-Ersetic (lekka atletyka – bieg na 400 m)

szer. Malwina Kopron (lekka atletyka – rzut młotem)

szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – bieg na średnim dystansie)

mł. chor. Wojciech Kowalski, st. mar. Mateusz Wensław, st. szer. Bartosz Pawlak, st. szer. Michał Olejnik, szer. Mikołaj Dutkowski (biegi na orientację – drużynowo)

szer. Alicja Tchórz (pływanie – 50 m stylem grzbietowym)

st. szer. Martyna Synoradzka, szer. Hanna Łyczbińska, szer. Julia Walczyk, st. szer. Bogna Jóźwiak (szermierka – turniej drużynowy we florecie)

szer. Agata Nowak, mat Agnieszka Korejwo, mar. Joanna Tomala (strzelectwo – pistolet MRF, 25 m, drużynowo)

szer. Anna Maliszewska, kpr. Oktawia Nowacka, szer. Natalia Dominiak (pięciobój nowoczesny – drużyna kobiet)

mar. Patryk Dobek (lekka atletyka – bieg na 400 m przez płotki)

st. szer. Anna Kiełbasińska (lekka atletyka – bieg na 200 m)

szer. Szymon Staśkiewicz, szer. Daniel Ławrynowicz, szer. Sebastian Stasiak, szer. Łukasz Gutkowski (pięciobój nowoczesny – drużyna mężczyzn)

kpr. Marcin Lewandowski (pięciobój nowoczesny – bieg na 1500 m)





Klasyfikacja medalowa (po zakończeniu 316 konkurencji)

1. Chiny 131 złotych, 64 srebrne, 37 brązowych

2. Rosja 49 – 51 – 57

3. Brazylia 20 – 29 – 33

4. Francja 11 – 19 – 22

5. Polska 10 – 14 – 34

6. Niemcy 10 – 14 – 20

7. Uzbekistan 8 – 7 – 5

8. Korea Północna 8 – 6 – 15

9. Bahrajn 6 – 1 – 7

10. Ukraina 5 – 12 – 15