Polscy pięcioboiści nowocześni zdobyli brąz

Za nami siódmy dzień rywalizacji na igrzyskach wojskowych w Wuhan. Biało-czerwoni tym razem wywalczyli tylko jeden krążek – brązowy. Na trzecim miejscu na podium stanęli pięcioboiści nowocześni. Polacy obronili piątą lokatę we współzawodnictwie o miano najlepszej reprezentacji igrzysk. Na pierwszym miejscu są Chińczycy, którzy mają już 193 medale.

Siódmego dnia VII Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych o medale w pięcioboju morskim rywalizowały również panie. Drużynowo (do klasyfikacji liczył się wynik dwóch najlepszych zawodniczek) złoto zdobyły Chinki (12418), srebro Szwedki (12021), a brąz Brazylijki (11985). Debiutujące na igrzyskach wojskowych reprezentantki Wojska Polskiego zajęły szóste miejsce (11558). W klasyfikacji indywidualnej dwa pierwsze miejsca zajęły Chinki. Wygrała Na Zhang przed Shun Li. Trzecia była Szwedka Cecilia Sjoeholm, a czwarta kolejna z Chinek Ronghua Xie. Siódme miejsce zajęła mar. Katarzyna Truszczyńska-Gzyl, a 16. mar. Edyta Korczak.

Natomiast ważne mecze odbyły się dzisiaj w rywalizacji w badmintonie. Ich stawką było wywalczenie prawa walki o medale w sobotnich meczach o pierwsze i trzecie miejsca. W pojedynku o brąz w deblu kobiet wystąpi polska para: szer. Olga Miksza – szer. Magdalena Świerczyńska. Ich rywalkami będą reprezentantki gospodarzy: Ziyao Gao – Min Chen. Natomiast w meczu o brąz w singlu kobiet będzie walczyć szer. Joanna Rudna z Chinką Yun Li.

W piątek odbył się również pierwszy mecz o medal w tenisie ziemnym. W finale par mieszanych spotkały się duety gospodarzy. Złoto zdobyli Di Wu i Qiu Yu Ye. Duet ten pokonał 6:3, 6:3 parę Mao Xin Gong – Xin Yun Han. Mistrzowie w półfinale zmierzyli się z polską parą Mateusz Kowalczyk – Marta Leśniak. Chińczycy wygrali 7:6(3), 6:3. Natomiast nasi reprezentanci w pierwszym meczu na igrzyskach pokonali 6:4, 6:3 parę Siergiej Fomin – Yasmina Karimjanowa z Uzbekistanu. Trzeciego o brązowy medal już nie rozegrali gdyż druga para z Uzbekistanu nie przystąpiła do rywalizacji. W turnieju uczestniczyło jedynie pięć duetów. Choć formalnie trzy duety otrzymały medale nie są one jednak wliczane do klasyfikacji medalowej, gdyż tenis ziemny, podobnie jak gimnastyka sportowa, jest dyscypliną pokazową.

Po zakończeniu 249 konkurencji pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej zajmują reprezentanci gospodarzy. Chińczycy zdobyli 193 medale, w tym 112 złotych. Drugie miejsce, z 43 złotymi krążkami, zajmują Rosjanie. Na trzeciej pozycji są Brazylijczycy, na czwartej Francuzi, na piątej Polacy i na szóstej Niemcy. Natomiast w klasyfikacji nie uwzględniającej liczby zdobytych złotych krążków Chiny wyprzedzają Rosję, Brazylię, Polskę, Francję i Niemcy. Jutro i pojutrze dwa ostatnie dni igrzysk, w których jest do zdobycia 80 kompletów medali.

Polskie medale w Wuhan:

złote:

szer. Wojciech Kotowski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: holowanie manekina na dystansie 50 m)

szer. Wojciech Kotowski, szer. Adam Dubiel, szer. Bartosz Stanielewicz, szer. Hubert Nakielski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: sztafeta 4x25 m z manekinem)

szer. Jaromir Wojtasiewicz (strzelectwo – strzelanie do rzutków, trap)

mar. Jolanta Ogar i mar. Agnieszka Skrzypulec (żeglarstwo – klasa 470)

szer. Michał Rozmys (lekka atletyka – bieg na 800 m)

mar. Paulina Guba (lekka atletyka – pchnięcie kulą)

kpr. Paweł Wojciechowski (lekka atletyka – skok o tyczce)

srebrne:

szer. Katarzyna Pawłowska (kolarstwo – wyścig ze startu wspólnego)

mar. Katarzyna Pawłowska, mar. Justyna Kaczkowska, szer. Agnieszka Skalniak, szer. Edyta Jasińska (kolarstwo – wyścig ze startu wspólnego, klasyfikacja drużynowa)

szer. Konrad Czerniak (pływanie – 50 m stylem motylkowym)

szer. Piotr Kowalczyk, szer. Tomasz Pasierbski, szer. Jaromir Wojtasiewicz (strzelectwo – strzelanie do rzutków, trap drużynowo)

szer. Hubert Nakielski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: holowanie manekina na dystansie 50 m)

szer. Adam Dubiel (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: szybka pomoc na dystansie 100 m)

szer. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka – pchnięcie kulą)

szer. Radosław Kawęcki (pływanie – 200 m stylem klasycznym)

st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus (zapasy – kategoria 68 kg)

st. szer. Hanna Wiśniewska, mar. Agata Olejnik, szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – sztafeta)

st. szer. Hanna Wiśniewska, mar. Agata Olejnik, szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – drużynowo)

szer. Sylwia Zyzańska (łucznictwo)

szer. Marcin Krukowski (lekka atletyka – rzut oszczepem)

brązowe:

st. szer. Magdalena Piekarska (szermierka – szpada)

szer. Małgorzata Kozaczuk (szermierka – szabla)

szer. Eliza Wróblewska (judo – kategoria -70 kg)

szer. Piotr Kuczera (judo – kategoria -90 kg)

szer. Arleta Podolak (judo – kategoria -57 kg)

szer. Beata Pacut (judo – kategoria -78 kg)

szer. Alicja Tchórz, szer. Aleksandra Polańska, szer. Paulina Peda, szer. Alexandra Iwanowska (pływanie – sztafeta 4x100 m stylem zmiennym)

szer. Kacper Majchrzak, szer. Jan Hołub, szer. Filip Zaborowski, szer. Radosław Kawęcki (pływanie – sztafeta 4x200 m stylem dowolnym)

szer. Adam Dubiel (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: super ratownik, dystans 200 m)

szer. Wojciech Kotowski, szer. Adam Dubiel, szer. Hubert Nakielski, szer. Cezary Kępa (pływanie – ratownictwo wodne, sztafeta z przeszkodami 4x50 m)

szer. Julia Walczyk (szermierka – floret)

szer. Konrad Czerniak (pływanie – 100 m stylem motylkowym)

szer. Kacper Majchrzak (pływanie – 200 m stylem dowolnym)

szer. Dawid Szwedzki (pływanie – 400 m stylem zmiennym)

szer. Alicja Tchórz (pływanie – 100 m stylem grzbietowym)

szer. Alicja Tchórz, szer. Paulina Peda, szer. Konrad Czerniak, szer. Kacper Majchrzak (pływanie – sztafeta mieszana 4x100 m stylem dowolnym)

szer. Beata Pacut, st. mar. Kinga Kubicka, szer. Arleta Podolak, mar. Karolina Tałach-Gast, st. mar. Daria Pogorzelec, szer. Anna Borowska, szer. Eliza Wróblewska, mar. Karolina Pieńkowska i szer. Agata Ozdoba-Błach (judo – turniej drużynowy)

szer. Robert Baran (zapasy – styl wolny, kategoria 125 kg)

st. szer. Katarzyna Krawczyk (zapasy – kategoria 57 kg)

szer. Kacper Majchrzak (pływanie – 100 m stylem dowolnym)

szer. Kacper Majchrzak, szer. Jan Hołub, szer. Michał Poprawa, szer. Jan Kałusowski, szer. Dawid Szwedzki, szer. Konrad Czerniak, szer. Radosław Kawęcki (pływanie – sztafeta 4x100 m stylem zmiennym)

szer. Alexandra Iwanowska (pływanie – 200 m stylem klasycznym)

szer. Justyna Święty-Ersetic (lekka atletyka – bieg na 400 m)

szer. Malwina Kopron (lekka atletyka – rzut młotem)

szer. Aleksandra Hornik (biegi na orientację – bieg na średnim dystansie)

mł. chor. Wojciech Kowalski, st. mar. Mateusz Wensław, st. szer. Bartosz Pawlak, st. szer. Michał Olejnik, szer. Mikołaj Dutkowski (biegi na orientację – drużynowo)

szer. Alicja Tchórz (pływanie – 50 m stylem grzbietowym)

st. szer. Martyna Synoradzka, szer. Hanna Łyczbińska, szer. Julia Walczyk, st. szer. Bogna Jóźwiak (szermierka – turniej drużynowy we florecie)

szer. Agata Nowak, mat Agnieszka Korejwo, mar. Joanna Tomala (strzelectwo – pistolet MRF, 25 m, drużynowo)

szer. Anna Maliszewska, kpr. Oktawia Nowacka, szer. Natalia Dominiak (pięciobój nowoczesny – drużyna kobiet)

mar. Patryk Dobek (lekka atletyka – bieg na 400 m przez płotki)

st. szer. Anna Kiełbasińska (lekka atletyka – bieg na 200 m)

szer. Szymon Staśkiewicz, szer. Daniel Ławrynowicz, szer. Sebastian Stasiak, szer. Łukasz Gutkowski (pięciobój nowoczesny – drużyna mężczyzn)

Klasyfikacja medalowa (po zakończeniu 249 konkurencji):

1. Chiny 112 złotych, 55 srebrnych, 26 brązowych

2. Rosja 43 – 45 – 48

3. Brazylia 19 – 24 – 31

4. Francja 10 – 19 – 21

5. Polska 7 – 13 – 33

6. Niemcy 7 – 10 – 18

7. Korea Północna 6 – 4 – 13

8. Uzbekistan 6 – 3 – 5

9. Ukraina 5 – 2 – 14

10. Włochy 4 – 12 – 11