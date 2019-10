Jubileuszowa edycja CYBERSEC

Jubileuszowa edycja CYBERSEC wyznaczy kierunki budowania bezpieczeństwa w cyfrowym świecie. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych zmienia na naszych oczach świat. Stwarza nowe szanse i możliwości, ale także stawia przed ludzkością liczne wyzwania związane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dlatego pięć lat temu powstał CYBERSEC – największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Już 29-30 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się jego jubileuszowa edycja.

Hasłem przewodnim CYBERSEC 2019 jest „Securing the World’s Digital DNA”. To apel organizatorów o kształtowanie fundamentów cyfrowego świata w sposób, który zapewni jego bezpieczeństwo oraz warunki sprzyjające do dalszego rozwoju technologicznego i gospodarczego. Cyfrowe DNA odnosi się do sposobu tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań i infrastruktury cyfrowej, a także produktów i usług, mając na uwadze cyberbezpieczeństwo i poszanowanie prywatności użytkowników w całym cyklu ich życia. Jest to jednocześnie długotrwałe zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań opartych na zasadzie „security and privacy by design”.

„To ciekawy moment w historii świata, kiedy znaczące zmiany w układzie sił na globalnej szachownicy napędzane są przez rozwój nowoczesnych cyfrowych technologii, a konflikty i rywalizacja przenoszą się do innego wymiaru, czyli do cyberprzestrzeni. Sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, Internet Rzeczy to nie futurologia, to już rzeczywistość, a w niej jeszcze mocniej rosną cyberzagrożenia. Dziś najważniejsze jest, aby budowany przez nas cyfrowy świat był bezpieczny. Będzie on bowiem służył temu i przyszłym pokoleniom. Niezbędne jest więc tworzenie potencjału cybernetycznego w ramach Unii Europejskiej i współpracy transatlantyckiej. W kolejnej kadencji Komisji Europejskiej powinniśmy wypełnić treścią idee strategicznej (cyfrowej) autonomii i zbudować silną cyfrową pozycję Europy. Dlatego po raz piąty organizujemy najważniejsze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wydarzenie w całości poświęcone strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa. Jako organizatorzy zobowiązujemy się dostarczyć instytucjom, biznesowi i organizacjom praktycznych rekomendacji, które zostaną wypracowane podczas konferencji” – komentuje Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki, organizatora CYBERSEC CEE.