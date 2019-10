Żołnierze w drodze na misję w Libanie

Na misję ONZ w Libanie wyjedzie kontyngent złożony przede wszystkim z żołnierzy 3 Batalionu Zmotoryzowanego ze Stargardu, który wchodzi w skład 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Sprzęt, który będzie im służył na misji został już załadowany na statek w szczecińskim porcie. Wieczorem ruszy w trzytygodniowy rejs.

Sprzęt, z którego korzystać będą żołnierze PKW Liban w nocy z niedzieli na poniedziałek wyjechał ze Stargardu do portu w Szczecinie. To w sumie około 70 jednostek. Wśród nich przede wszystkim kołowe transportery opancerzone Rosomak w różnych wersjach: bojowej z wieżą Hitfist, wozów ewakuacji medycznej i wozów dowodzenia. W sumie 13 pojazdów. Na statek załadowano także pięć pojazdów humvee oraz 15 pojazdów zabezpieczenia na podwoziach ciężarówek. Do tego kilkadziesiąt kontenerów. Cały sprzęt został wcześniej przygotowany do transportu i misji w Libanie, przede wszystkim pomalowany na biało z wyraźnym oznakowaniem „UN”. – Oprócz malowania pojazdy zostały także przygotowane technicznie, doposażone m.in. w sprzęt łączności i ochrony – mówi ppłk Piotr Walatek, rzecznik Dowództwa Operacyjnego. – Pozostałe pojazdy, nieopancerzone osobowo-terenowe zostały już zakontraktowane przez ONZ na miejscu. W kilkudziesięciu kontenerach, które zostały załadowane na statek znalazły się m.in. żywność, sprzęt logistyczny i łączności.