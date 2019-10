15 medali Polaków na wojskowych igrzyskach

St. szer. Magdalena Piekarska odbierając pierwszy dla Polski medal w Wuhan została zdobywczynią 135. krążka w historii startów reprezentantów Wojska Polskiego na letnich wojskowych igrzyskach. – To miłe uczucie, że otworzyłam worek z medalami. Cieszę się bardzo, że mogę zapisać się w historii wojskowego sportu. To mój pierwszy indywidualny medal igrzysk wojskowych. Dotychczas miałam tylko z koleżankami medale w drużynie, więc jest to dla mnie tym cenniejsze osiągnięcie – mówi zawodniczka z Wojskowego Zespołu Sportowego w Białobrzegach.



Droga do brązowego medalu w turnieju szpadzistek nie była łatwa. Po kwalifikacjach, w fazie pucharowej pierwszy pojedynek st. szer. Magdalena Piekarska stoczyła z Lis Rottler z Luxemburga. – Była to bardzo wyrównana walka. Wygrałam ją jednym trafieniem w doliczonym czasie – komentuje zawodniczka. Kolejne starcie stoczyła ze Larisą Dordevic. – Szwedka pokonała wcześniej Tatianę Gudkovą, utytułowaną Rosjankę. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem, ale i też prezentem, gdyż Dordevic była dla mnie łatwiejszą przeciwniczką – dodaje st. szer. Magdalena Piekarska. Polka pokonała Szwedkę 15:3, a w ćwierćfinale stoczyła pojedynek z Sheng Lin, reprezentantką gospodarzy. – Była to dla mnie podwójnie trudna walka. Nie dość, że zmierzyłam się z tegoroczną wicemistrzynią świata, to jeszcze z chińskimi kibicami. To zawsze spore wyzwanie – podkreśla Piekarska. Polka pokonała Chinkę 14:9, a w półfinale jej rywalką została Rumunka Ana Popescu. Nasza szpadzistka przegrała z bardziej utytułowaną szpadzistką 11:15. Rumunka, która zamknęła Polce drogę do finału, w walce o złoty medal przegrała 10:11 z Chinką Yiwen Sun.

Polska reprezentacja szermiercza zdobyła w weekend dwa medale. W niedzielę miejsce na podium wywalczyła szer. Małgorzata Kozaczuk. Zajęła trzecie miejsce w turnieju szablistek. Do 1/16 finału awansowała bez walki – wylosowała wolny los. O awans do ćwierćfinału walczyła z koleżanką z reprezentacji szer. Angeliką Wątor. Pokonała ją 15:8. W półfinale stoczyła zaś ciężki bój z Rosjanką Olgą Nikitiną. Jej rywalka prowadziła 14:12 i do zwycięstwa potrzebowała tylko jednego trafienia. Polka jednak ambitnie walczyła o zmianę rezultatu i to ona zadała trzy trafienia z rzędu zapewniając sobie zwycięstwo. W półfinale jej rywalką była reprezentantka gospodarzy Jarui Qian. Chinka dopingowana przez około dwa i pół tysiąca kibiców wygrała 15:11. W finale przegrała natomiast 11:15 z Rosjanką Ianą Jegorian.

Natomiast mar. Katarzyna Pawłowska – zdobywczyni dwóch srebrnych medali w niedzielnym wyścigu kolarskim ze startu wspólnego – już w sobotę wraz z szer. Agnieszką Skalniak miała szansę otworzyć polski worek z medalami. Właśnie te zawodniczki jako pierwsze w reprezentacji Wojska Polskiego wystartowały w finałowych zawodach – w jeździe indywidualnej na czas. Niestety Polkom nie udało się wedrzeć do czołówki, w której znalazły się bardziej doświadczone i utytułowane rywalki. Pierwszymi medalistkami chińskich igrzysk zostały: Francuzki Severine Eraud i Juliette Labous oraz Chinka Hongyu Liang. Eraud trasę o długości 15 km 950 m pokonała w 21 min 23,278 s i zaledwie o 0,037 s pokonała swoją rodaczkę. Natomiast reprezentantka gospodarzy straciła do zwyciężczyni ponad 22 s. Nasze zawodniczki uplasowały się na pozycjach 9. (Skalniak) oraz 11. (Pawłowska). – Liczyłem na bardziej udany debiut naszych kolarek. Wierzę, że stać je na zdobycie medalu w rywalizacji indywidualnej i drużynowej - mówił po zakończeniu rywalizacji w jeździe indywidualnej na czas st. chor. sztab. mar. Robert Rapsiewicz, trener-koordynator kolarskiej reprezentacji Wojska Polskiego. Kolarki nie zawiodły trenera w kolejnych zmaganiach. Pawłowska finiszowała na drugiej pozycji, a w klasyfikacji drużynowej Polki zdobyły srebro.

Humory w polskiej reprezentacji znacznie się poprawiły po zdobyciu pierwszego złotego medalu. Wywalczył go w rywalizacji w ratownictwie wodnym szer. Wojciech Kotowski, który w niedzielę wygrał konkurencję holowania manekina na dystansie 50 m. W finale uzyskał czas 29,34 s. Srebro – z czasem 30,34 s – wywalczył drugi z Polaków szer. Hubert Nakielski. Trzecie miejsce zajął Brazyliczyk Guilherme Rosolen – do zwycięzcy stracił 0,43 s. Wszyscy medaliści poprawili dotychczasowy rekord CISM (Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego) należący od 2010 roku do Niemca Christiana Ertela. W sumie nasi ratownicy wodni zdobyli już w Wuhan cztery medale. Brązowe wywalczyli: szer. Adam Dubiel w konkurencji super ratownik, na dystansie 200 m oraz sztafeta z przeszkodami 4x50 m (Kotowski, Dubiel, Nakielski, szer. Cezary Kępa).

Cztery medale zdobyli również polscy judocy. Na trzecim stopniu podium stanęli: szer. Eliza Wróblewska (w kategorii -70 kg), szer. Piotr Kuczera (-90 kg), szer. Arleta Podolak (-57 kg) i szer. Beata Pacut (-78 kg). Wróblewskiej drogę do finału zamknęła Włoszka Alessandra Prosdocimo, Podolak – Brazylijka Rafaela Silva, a Pacut – Holenderka Iris Benjamins.

Natomiast trzy krążki zdobyli w weekend "klasyczni" pływacy. Jedyny srebrny medal wywalczył szer. Konrad Czerniak w konkurencji 50 m stylem motylkowym. Dwa brązowe zdobyły sztafety: kobieca 4x100 m stylem zmiennym (w składzie: szer. Alicja Tchórz, szer. Aleksandra Polańska, szer. Paulina Peda, szer. Alexandra Iwanowska) i męska 4x200 m stylem wolnym (szer. Kacper Majchrzak, szer. Jan Hołub, szer. Filip Zaborowski, szer. Radosław Kawęcki).

Polskie medale w Wuhan:

złoty:

szer. Wojciech Kotowski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: holowanie manekina na dystansie 50 m

srebrne:

szer. Katarzyna Pawłowska (kolarstwo – wyścig ze startu wspólnego)

mar. Katarzyna Pawłowska, mar. Justyna Kaczkowska, szer. Agnieszka Skalniak, szer. Edyta Jasińska (kolarstwo – wyścig ze startu wspólnego, klasyfikacja drużynowa)

szer. Konrad Czerniak (pływanie – 50 m stylem motylkowym)

szer. Hubert Nakielski (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: holowanie manekina na dystansie 50 m),

brązowe:

st. szer. Magdalena Piekarska (szermierka – szpada)

szer. Małgorzata Kozaczuk (szermierka – szabla)

szer. Eliza Wróblewska (judo – kategoria -70 kg)

szer. Piotr Kuczera (judo – kategoria -90 kg)

szer. Arleta Podolak (judo – kategoria -57 kg)

szer. Beata Pacut (judo – kategoria -78 kg)

szer. Alicja Tchórz, szer. Aleksandra Polańska, szer. Paulina Peda, szer. Alexandra Iwanowska (pływanie – sztafeta 4x100 m stylem zmiennym)

szer. Kacper Majchrzak, szer. Jan Hołub, szer. Filip Zaborowski, szer. Radosław Kawęcki (pływanie – sztafeta 4x200 m stylem wolnym)

szer. Adam Dubiel (pływanie – ratownictwo wodne, konkurencja: super ratownik, dystans 200 m)

szer. Wojciech Kotowski, szer. Adam Dubiel, szer. Hubert Nakielski, szer. Cezary Kępa (pływanie – ratownictwo wodne, sztafeta z przeszkodami 4x50 m)

Klasyfikacja medalowa (po zakończeniu 49 konkurencji):

1. Chiny 26 złotych, 9 srebrnych, 9 brązowych

2. Rosja 10 – 10 – 11

3. Brazylia 2 – 6 – 8

4. Francja 2 – 5 – 6

5. Uzbekistan 2 – 2 – 2

5. Ukraina 2 – 2 – 2

7. Polska 1 – 4 – 10

8. Korea Południowa 1 – 1 – 3

9. Słowenia 1 – 1 – 0

10. Białoruś 1 – 0 – 0

10. Bułgaria 1 – 0 – 0