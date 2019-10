Harcerstwo i WOT łączą te same wartości

Wojska Obrony Terytorialnej i harcerstwo to dwie szczególnie wyjątkowe grupy społeczne, które mają wiele wspólnego. Po pierwsze łączą je podobne wartości, czyli patriotyzm, oddanie Ojczyźnie, szacunek dla munduru i tradycji. Jednocześnie, to co mają wspólnego harcerze i terytorialsi, to zakorzenienie w środowisku lokalnym, związanie ze swoim regionem i społecznością lokalną - powiedział Paweł Woźny, podsekretarz stanu podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim.

16 października w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej i organizacjami harcerskimi. Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej reprezentował wiceminister Paweł Woźny. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Kancelarii Prezydenta oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Podczas dyskusji, która dotyczyła planów rozwoju współpracy pomiędzy terytorialsami a harcerzami, wiceminister przypomniał 24. edycję World Scout Jamboree w USA. W tym roku po raz pierwszy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierali Gwardię Narodową stanu Wirginia Zachodnia w organizacji i zabezpieczaniu światowego zlotu skautów. W największym na świecie zlocie udział wzięło ok. 50 tys. skautów ze 164 krajów.