Elektroniczna szkoła jazdy

Jednak zanim załogi przesiądą się z używanych dotąd Leopardów 2A4 do nowych czołgów, każdy dowódca, działonowy, ładowniczy i kierowca musi odbyć około dwutygodniowy cykl szkoleń w symulatorach. Znacznie dłuższe – bo kilkumiesięczne kursy w Ośrodku Leopard – czekają żołnierzy, którzy trafią do brygady z cywila i będą chcieli wejść w składach załóg zmodernizowanych czołgów. – Aby szkolenie odbywało się sprawnie i co najważniejsze efektywnie, oprócz sześciu Leopardów 2PL potrzebujemy także trzech nowych symulatorów – mówi mjr Marcin Wdowiak, komendant Ośrodka Szkolenia Leopard.

Według informacji uzyskanych z Centrum Operacyjnego MON jeszcze w tym roku do 10 Brygady Kawalerii Pancernej do Świętoszowa mają trafić pierwsze egzemplarze zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL . Pierwsze wozy otrzyma tamtejszy Ośrodek Szkolenia Leopard, w którym będzie się odbywało szkolenie załóg nowych maszyn.

Jeden z trzech

Jeden symulator do szkolenia kierowców Leopardów jest już w ośrodku. Nowoczesne urządzenie SJCL- 6P, które trafiło tutaj z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” z Gliwic z trzema stanowiskami szkoleniowymi, zostało już zamontowane w przeznaczonej do tego hali. Obecnie trwa proces jego uruchamiania, wgrywania oprogramowania i przekazywania do użytku instruktorom.

Nowy symulator będzie umożliwiał szkolenie kierowców wszystkich typów Leopardów używanych w polskiej armii, czyli w wersji A4, A5 i najnowszej – PL. W porównaniu do dotychczas używanego, symulator jest znacznie nowocześniejszy. Kabina treningowa zamontowana jest na sześciu specjalnych siłownikach, które sprawiają, że uczestnik szkolenia czuje ruch maszyny adekwatny do terenu, po którym się wirtualnie porusza. System głośników odwzorowuje dźwięki, jakie panują w prawdziwym czołgu podczas jazdy.

Uczący się kierowca, patrząc przez peryskopy, zobaczy teren taki, jaki pokaże mu program wgrany przez instruktora. Będzie mógł prowadzić czołg po poligonowych bezdrożach, po drogach gruntowych i utwardzonych, a nawet w terenie miejskim. Obraz będzie pokazywał teren także nocą i o różnych porach roku.

Nowy symulator szkolenia kierowców czołgów wyposażony jest we wszystkie dodatkowe urządzenia, których nie ma wersja czołgu 2A4, a które są zainstalowane w wersjach 2A5 i 2PL. Chodzi m.in. o kamerę cofania czy zmodernizowany system przeciwpożarowy. Producent symulatora – Ośrodek „OBRUM” – zainstalował w nowym urządzeniu także dodatkową kamerę. Dzięki niej instruktor siedzący przy pulpicie sterowniczym widzi przez cały czas trenującego kierowcę.

Instruktorzy się szkolą

W ośrodku brakuje jeszcze dwóch najważniejszych symulatorów – urządzenia treningowego nowej generacji ASPT oraz AGPT. Pierwszy jest symulatorem do szkolenie dowódcy czołgu i działonowego z możliwością dołączenia do niego stanowiska kierowcy. Umożliwia w trybie wirtualnym, ale bardzo zbliżonym do naturalnego, naukę działania tych osób w różnych sytuacjach współczesnego pola wali.

Film: Bogusław Politowski

Symulator AGPT ma znacznie więcej możliwości. Można w nim szkolić jedną czy dwie załogi, a nawet wszystkie załogi plutonu jednocześnie. Urządzenie to pozwala na organizowanie nie tylko działań taktycznych, ale także pojedynków pancernych. – Włączając wszystkie symulatory w sieć, będziemy mogli stworzyć szerokie spektrum pola walki i odwzorować działania całej kompanii czołgów – mówi mjr Wdowiak.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowe urządzenia trafią do ośrodka. Mimo to instruktorzy przygotowują się do szkolenia nowych załóg. W Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy”, które są głównym wykonawcą modernizacji przebywa sześciu doświadczonych instruktorów Ośrodka Leopard, którzy poznają zmiany, jakie w nowych czołgach zostały przeprowadzone w porównaniu do wersji bazowej Leoparda 2A4.

Jednym z instruktorów, który poznał już zmodernizowaną wersję Leoparda jest mł. chor. Tomasz Potęga. Podoficer brał udział m.in. w pierwszych, testowych strzelaniach. Wrażenie zrobiła na nim np. zmiana systemu naprowadzania z układów hydraulicznych na elektryczne. – Dzięki temu zwiększyła się szybkość oraz dokładność naprowadzania armaty na cel – skomentował. Dodał, że niezwykle korzystną zmianą było wprowadzenie w nowym wozie m.in. wysokiej klasy niezależnej kamery termowizyjnej dla dowódcy czołgu.

Instruktor wszystkimi swoimi spostrzeżeniami będzie się dzielił z członkami przyszłych załóg, którzy w przyszłym roku powinni rozpocząć szkolenie na zmodernizowanych Leopardach 2PL.

Ośrodek ceniony w świecie

Ośrodek Szkolenie Leopard ze Świętoszowa jest jedyną w armii placówką szkolącą załogi czołgów z rodziny Leopard. Tutaj mieści się krajowe centrum wiedzy o tym typie uzbrojenia.

Na początku października w ośrodku została zorganizowana XXI Międzynarodowa Konferencja Master Gunner. Wzięli w niej udział specjaliści od Leopardów m.in. z Austrii, Belgii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, a także Brazylii, Chile czy Singapuru.