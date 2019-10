Podwójna służba

Praca nauczyciela – to nie zwykły zawód, to misja. Analogicznie jest ze służbą żołnierzy. I choć są to różne płaszczyzny działania, to motywacja do wykonywania codziennych zadań w obu przypadkach płynie prosto z serca.

Aktywni, ambitni i zdeterminowani. Są wzorem do naśladowania dla swoich uczniów, nierzadko również inspiracją ich do działania. Pełnią podwójną, niezwykłą służbę - kształcą młode pokolenia i służą Ojczyźnie – tak o nauczycielach służących w Wojskach Obrony Terytorialnej, z okazji ich święta powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Z punktu widzenia Dowództwa WOT, posiadanie w szeregach nauczycieli jest bardzo korzystne. Nauczyciele to osoby dobrze wykształcone, zdyscyplinowane, a przede wszystkim posiadające dar przekazywania wiedzy. W naszym kluczowym programie zarządzania kompetencjami i talentami to niezwykle ważne. Z jednej strony oferujemy więc nauczycielom rozwój, możliwość zdobywania nowych kwalifikacji, a także możliwość sprawdzenia siebie. Z drugiej strony możemy korzystać z ich zalet, takich jak odpowiedzialność, cierpliwość. Możemy uczyć się od nich spokoju i sztuki przekazywania wiedzy, to bardzo ważne, szczególnie na tym początkowym etapie tworzenia naszej Formacji – podkreśla ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy DWOT.

Dowództwo WOT właśnie z myślą o uczniach, ale też i o nauczycielach uruchomiło we wszystkich brygadach OT programy Ferie i Wakacje z WOT. Zainteresowanie tymi terminami szkoleń świadczy o konieczności powtarzania akcji i jej zasadności.

Sami nauczyciele również bardzo pozytywnie wypowiadają się o służbie - To była opcja poznania czegoś fajnego, innego, nowego, sprawdzenia się, ale też poznania nowych umiejętności, bo potem można przekazywać je również w szkole młodym ludziom. Moim zdaniem służba jest po to, aby pomagać ludności lokalnej, żeby być na miejscu i jak coś się wydarzy być pod telefonem, pojechać i pomóc - relacjonował szer. Marek Idaszek, historyk, opiekun klasy mundurowej ze Środy Wielkopolskiej, który wraz ze swoimi sześcioma uczniami wstąpił w styczniu bieżącego roku do służby w 12 Wielkopolskiej Brygadzie OT.

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej nazywany Dniem Nauczyciela. Dzień ten jest świętem państwowym i świętem wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji, nauczycielom służącym w WOT życzymy żołnierskiego szczęścia!

ppłk Marek PIETRZAK