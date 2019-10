Podwójne święto wielkopolskich terytorialsów

Wręczenie proporców rozpoznawczych i przysięga kolejnych żołnierzy w Lesznie. Tak wyglądała sobota w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Bramy jednostki wojskowej znów otworzyły się dla mieszkańców Leszna i rodzin przysięgających żołnierzy.

Tym razem kandydaci na terytorialsów wypowiadali słowa roty w niecodziennych okolicznościach. Tuż przed ich zaprzysiężeniem, dowódca 12 WBOT oraz dowódcy 124 i 125 batalionu lekkiej piechoty oficjalnie otrzymali proporce. Są to symbole rozpoznawcze jednostek wojskowych i pododdziałów.

Jeszcze parę dni temu mówiło się o nich „rekruci”. Od teraz są już żołnierzami OT. Na placu jednostki w Lesznie przysięgę Ojczyźnie złożyło 63 żołnierzy (w tym 13 kobiet). Wśród nich pielęgniarka, geolog-geodeta, wokalista reggae, prezes firmy, podróżnik po Bliskim Wschodzie, studentka arabistyki czy kolekcjoner mundurów. Żołnierze zostali powołani do służby 27. września i musieli odbyć szesnastodniowe szkolenie podstawowe. Każdy dzień składał się z ćwiczeń, które trwały 12 godzin. Nowo wcieleni terytorialsi zostali przeszkoleni w zakresie: praktycznych umiejętności strzeleckich, posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy medycznej i topografii. Aby przystąpić do przysięgi, musieli zdać egzamin z tzw. „pętli taktycznej”. To tak naprawdę dopiero początek ich drogi. Przed nimi dalsze szkolenia rotacyjne, a te odbywają się głównie w weekendy, czyli dni wolne od pracy. Warto przypomnieć, że aby osiągnąć pełną gotowość, żołnierz OT musi się szkolić trzy lata. Nowi terytorialsi od tej chwili będą szkolić się dalej w swoich batalionach, tzn. w 124 batalionie lekkiej piechoty w Śremie oraz 125 blp w Lesznie.



Obecnie w szeregach 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej służy blisko 1300 żołnierzy. W skali kraju WOT liczy już ponad 23 tys. żołnierzy. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy.